Повышение окладов введено на период военного положения.

Правительство повысило зарплаты государственных служащих, которые работают в судах, на период военного положения.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Согласно сообщению, временно, на период военного положения (но не позднее чем до 31 декабря 2025 года) вводится дополнительный коэффициент повышения должностных окладов госслужащих аппарата судов:

аппарата местных общих судов, которые провели классификацию должностей государственной службы, - в размере 1,19;

аппарата апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений Государственной судебной администрации, территориальных подразделений Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы, - в размере 1,3;

Государственной судебной администрации, центрального органа управления Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы, - в размере 1,2.

Отмечается, что повышение вышеупомянутых должностных окладов обеспечивается за счет судебного сбора и поступлений от обращения залога в доход государства.

Кроме этого, повысили должностные оклады и работникам патронатных служб в системе правосудия. Для них дополнительный коэффициент повышения составляет:

для Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины - 1,45;

для апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов - 1,3;

для местных общих судов - 1,25.

"На период военного положения премирование указанных работников органов системы правосудия осуществляется в размере, не превышающем 30% их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения", - отметил Мельничук.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что на пенсии 4 тысяч судей в Украине идет такая же сумма, как на пенсии 120 тысяч педагогов и медиков.

По его словам, обычный человек получает пенсию в среднем в 30% от своего заработка, а прокурор или судья - 50-70% от своей заработной платы.

