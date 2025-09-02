Туроператор Join UP! Украина в летнем сезоне 2025 года зафиксировал рост туристического потока на 70%.

Летом 2025 года туристический поток из Украины стал самым высоким за весь период полномасштабной войны, показав рост на 70% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют внутренние статистические данные туроператора Join UP! Украина.

В частности, в этом году компания отправила на отдых более 236 тысяч туристов против 139 тысяч за аналогичный период предыдущего года. Несмотря на то, что эти показатели еще далеки от довоенных, положительная динамика свидетельствует о постепенном восстановлении туристической отрасли.

Кроме того, уже в августе 2025 года украинцы начали бронировать отдых на летний сезон 2026 года. Такая тенденция демонстрирует постепенное возвращение к долгосрочному планированию, которое практически отсутствовало в первые годы полномасштабной войны, отмечают аналитики компании.

"Этим летом мы наблюдаем ощутимое оживление интереса к путешествиям – количество туристов выросло более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Общие объемы еще не достигают довоенного уровня, но стабильная динамика в течение военных лет – это хороший сигнал, что украинцы снова готовы планировать отдых. Также заметно растет интерес к онлайн-бронированию B2C – мы лишь на старте этого пути, но уже видим спрос на цифровые сервисы. В целом, запросы украинцев остаются стабильными – актуальны ограничения на туристов из РФ, популярны семейные поездки, стало больше военных. Это еще раз доказывает, что отдых остается актуальным и важен для физического и ментального здоровья", – отметила управляющий директор Join UP! Украина Ирина Мосулезная.

Популярные направления и новые тенденции

Как отмечают в пресс-службе туроператора, этим летом украинские туристы традиционно выбирали самые популярные курорты – Египет, Турцию, Грецию, Болгарию и Черногорию. Кроме того, в летней программе появились новые туры на Майорку и в Аликанте (Испания), а также расширенная авиапрограмма на Халкидики (Греция).

Также для украинских туристов стало интересным новое направление – курорт Эль-Аламейн в Египте, где Join UP! Украина предложил продукт, специально адаптированный для украинского рынка.

В то же время Турция удержала свои ведущие позиции, даже несмотря на подорожание, и расширила предложение благодаря популярным курортам Бодрум и Даламан, которые снова вернулись в программу.

Автобусные туры

Этот формат путешествий остается одним из самых стабильных для украинцев во время войны. В 2025 году наибольший рост спроса пришелся на направление Болгарии – доступное по цене и с удобной логистикой, с выездом, в том числе, из прифронтовых городов.

Среди новинок сезона – возобновление туров в Грецию (Халкидики) с выездом из Киева и Львова, а также появление автобусов повышенного комфорта в Турцию.

Внутренний туризм

Наибольший спрос этим летом традиционно пришелся на Карпаты и популярные курорты Запада Украины – Трускавец, Поляна, Сходница и Закарпатье. Средний чек на внутренние туры в 2025 году вырос примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

В то же время спрос на Одессу и Одесскую область остался ниже довоенного уровня из-за ограничений по безопасности и роста цен на отели.

Как изменилась стоимость туров

В 2025 году средняя стоимость туристических пакетов для украинцев выросла – как в сегменте авиапутешествий, так и автобусных туров. На ценовую динамику повлияли общие рыночные факторы, такие как подорожание топлива, изменение логистических маршрутов и валютные колебания.

Однако несмотря на подорожание, спрос на отдых сохраняется на высоком уровне. Туризм, даже в сложных условиях, остается для украинцев способом восстановления – физического, эмоционального и социального, констатируют в Join UP! Украина.

Главные туристические тренды в мире в 2025 году

Как ранее сообщал УНИАН, в этом году аналитики отмечают возвращение интереса среди туристов к пакетным турам, хотя еще несколько лет назад многие из них предпочитали самостоятельное планирование путешествий.

Кроме того, эксперты отмечают все большую ориентацию сферы туризма на женщин. В частности, особую популярность приобретает формат отдыха "singlemoon".

