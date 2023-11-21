Не игнорируйте сигналы о воздушной опасности.

Россия уже несколько часов атакует территорию Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об их движении сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Согласно сообщениям в их Telegram-канале, речь может идти о нескольких группах ударных дронов. Сейчас тревога звучит в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях.

По последним данным, одна группа дронов движется в направлении Кировоградской области, еще одна - заходит из Киевской области в Житомирскую, а третья - движется из Николаевской области в Одесскую.

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В 23:16 на странице Киевской областной военной администрации сообщалось, что в области зафиксировано движение российских дронов, работает противовоздушная оборона. "Придерживайтесь информационной гигиены - не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", - призвали они.

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Обновлено в 00:18: Отбой угрозы для Киевской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областей. Тем временем в Донецкой области ракетная опасность.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Напомним, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной девять российских беспилотных летательных аппаратов и одну ракету "Искандер-К". Сегодня стало известно об уничтожении редкого разведывательного дрона Mohajer-6.

Уже вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждены дома.

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