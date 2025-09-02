Кулинар вышел на связь с подписчиками и объяснил ситуацию.

Известный шеф-повар колумбийского происхождения и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво ответил на скандальные обвинения в ухаживании за несовершеннолетними парнями.

Несколько дней в сети распространялась такая информация, однако кулинар официально не реагировал. Но сегодня, 2 сентября, Эктор вышел на связь и прокомментировал эти слухи.

"Друзья, я решил, уже пора с вами поговорить. Не знаю, с чего начать, начну с главного. Я сейчас консультируюсь с юристами. Все серьезно, это не шутки. Человек, который клевещет, должен отвечать по закону. В тот самый момент, когда война началась, я сразу с семьей очень много видео для поддержки Украины сделал. И сразу боты из России, хейт. Очень много сообщений в Direct, что все будет очень плохо для меня и для моей семьи. Я думал, что это была самая страшная ситуация с ботами. Но я не знал, что сейчас, когда я решил вместе с командиром, Юрием Федоренко, что Эктор Хименес Браво будет амбассадором полка "Ахиллес", станет столько много хейта. Мне написали "Я знаю, где ты живешь, где твой дом". Мы блокировали, мы удаляли это. Все знают, что у россиян есть разные стратегии. Не только в отношении дронов, ракет или шахедов, но также, чтобы дискредитировать очень много компаний и людей", - отметил судья "Мастер Шеф".

Он также отметил, что откровенные видео, которые якобы "слили" в сеть - это кадры, которые он отправлял своему любимому человеку и его раньше уже шантажировали.

"Из всей информации, которая гуляет сейчас по Интернету, единственное настоящее - это видео, которое я сделал очень давно для любимого человека. Уже была ситуация, в которой меня шантажировали, они хотели 3 тысячи долларов. На этом видео ничего страшного и 100% я сказал "нет". И они - пуф - не знаю, куда исчезли. Но сейчас, спустя 4 года, они здесь. Но уже не только с видео, но с "переписками", - добавил Эктор.

Также он отметил, что всегда занят делами и у него нет времени на подобные переписки с незнакомцами.

Я публичный человек, я занят очень и никогда не писал никому через инстаграм или другие мессенджеры. Как люди читают все это дерьмо и думают, что у Эктора есть время сидеть и писать это? Это абсурд! Это фейк. Я видел не только хейт, но и очень много вашей поддержки. И хочу сказать, большое спасибо за нее. Людям, которые клевещут, я хочу сказать - увидимся в суде", - подчеркнул кулинар.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво признался, что до сих пор учит украинский.

