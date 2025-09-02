В 'ПриватБанке' изменились курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 2 сентября, подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне - 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 2 сентября, также остался неизменным - 48,78 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 2 сентября официальный курс доллара к гривнена уровне 41,37 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,47 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 27 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку - до 41,60 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,07 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 48,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,05 гривни за евро.

