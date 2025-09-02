Садовый дизайнер рассказал о простом трюке, как заставить орхидею снова зацвести.

Обычно орхидея летом активно наращивает листья, осенью формирует цветонос, а зимой или весной распускает бутоны. Чтобы стимулировать повторное цветение, после того как первые цветы завяли, стебель нужно правильно обрезать.

Садовый дизайнер и блогер Иш поделился простыми советами, которые помогут орхидее радовать вас вторым цветением. По его словам, добиться этого гораздо проще, чем кажется

Есть два варианта:

обрезать стебель чуть выше узла - тогда растение может выпустить боковую веточку и новые цветы;

если этого не произошло, срезать цветонос у самого основания - он вырастет заново.

Иш также напоминает о важности ухода за корнями. У орхидей они любят свет, поэтому горшок лучше ставить на восточное или западное окно. Проверить здоровье корней легко: если после полива они становятся насыщенно-зелёными, значит всё в порядке; серые и сухие корни стоит удалить. Полив требуется умеренный - примерно раз в две недели.

В первый год можно не менять кору в горшке, она сохраняет достаточно питательных веществ. Для опрыскивания и полива предпочтительнее использовать дождевую или кипячёную воду, а не воду из-под крана.

Эксперт подчёркивает: даже если растение не дало вторую волну цветения, не стоит переживать. У орхидей бывают периоды, когда они лишь наращивают листья, а затем неожиданно выпускают новый цветонос. Главное - дать ему опору, и вскоре появятся бутоны.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как правильно поливать орхидею.

