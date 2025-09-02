'Это пролог': аналитик объяснил российскую дневную атаку на Киев

Такие удары могут нести разведывательную функцию, считает Денис Попович.

Российская атака "Шахедами" по Киеву днем, 2 августа - это не типичная стратегия РФ, которая в основном наносит ночные удары.

Об этом рассказал военный аналитик Денис Попович в эфире на "Radio NV".

"Нельзя утверждать, что ранее РФ не атаковала Киев или другие города днем. Атаковали, Охматдет, это была дневная атака. И бывает часто, когда ночные атаки переходят на светлое время суток. Бывает такое. Но сегодня она более целенаправленная. Во-первых, это для того, чтобы у нас постоянно было ощущение воздушных тревог, чтобы днем мы себя не чувствовали спокойно. И сейчас начался учебный год. И вместо того, чтобы находиться в школах, дети сейчас находятся в укрытиях. И в частности в метро", - сказал Попович.

Он отметил, что такие атаки могут нести и военную цель. Поскольку большинство из запущенных БПЛА - это имитаторы типа "Гербери", которые имеют разведывательную функцию.

"А мы слышали и сейчас видим, что россияне очень много внимания уделяют именно разведке. Для того, чтобы наметить себе цели для дальнейших ударов. И эти цели могут быть объектами энергетики. Впереди зима и сейчас россияне готовятся к тому, чтобы перейти на новый этап террора и бить по энергетическим объектам. Я боюсь, что это пролог. И какая-то конкретика по прямым ударам будет в ближайшее время", - добавил Попович.

Днем 2 сентября российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". В частности ПВО работала в Киеве. По данным мэра Киева Виталия Кличко, российские ударные дроны зафиксированы над левым берегом, а также в центре столицы. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что РФ не преследует никаких военных целей, атакуя столицу днем.

О том, что Россия может усилить свои дальнобойные атаки в ближайшие недели сообщает Институт изучения войны. Аналитики считают, что одной из главных целей врага могут стать объекты энергетической инфраструктуры.

