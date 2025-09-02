Во вторник, 2 сентября, Китай и Россия подписали "договор" о строительстве нового газопровода "Сила Сибири-2". Признаюсь, ожидал, что КНР заставит РФ поволноваться еще несколько месяцев (или лет). Но сегодня пришла новость о подписании "меморандума" о строительстве. И, на мой взгляд, такое решение Пекина является прямым следствием процессов в рамках ШОС+ и резонами поднять ставки перед неизбежными большими переговорами США и КНР.

Для начала, очерчу стартовые позиции - с чем ключевые игроки, которые имеют свои интересы, вышли к сентябрю 2025 года.

Россия теряет европейский газовый рынок, куда топливо поставлялось сетью трубопроводов (Ямал-Европа, транзитные маршруты через Украину, Голубой Поток и Турецкий поток, Северные потоки). Работает только турецкое направление.

РФ нарастила мощности СПГ и, как следствие, поставки в Европу (российский СПГ там продается активно). Но эти мощности не могут компенсировать выпадающих объемов трубопроводами.

Альтернатива - рынок КНР. Куда идет СПГ и есть газопровод "Сила Сибири", построенный РФ несколько лет назад. КНР покупала по нему топливо и была согласна (информация об этом была в СМИ неделю назад) брать "дополнительные" 6 млрд кубов в год. Торговля газом по трубопроводу принесла РФ 8 млрд долларов за 2024 год (объемы таможня КНР не указывает после 2022 года). Но если речь идет об "увеличении" объемов и "Сила Сибири" действительно поставляла 38 млрд кубов в год, то мы имеем цену 210 долларов за 1000 кубометров "на входе" в КНР. Еще 4 млрд приносил СПГ.

То есть, суммарно РФ продавала КНР газа на 12 с небольшим миллиардов. Для сравнения, в 2024 году среднегодовая цена газа в ЕС составляла около 410-430 долларов за 1000 кубометров.

Кремль очень хотел участия КНР в постройке второго газопровода - "Сила Сибири-2", но Китай последовательно говорил "нет, спасибо" на протяжении последних четырех лет.

Или при условии, что РФ построит сама, но цена газа будет в районе 60 долларов за 1000 кубометров. Тут "нет" говорила уже Москва...

В 2024 году Турция и Азербайджан вышли с идеей вывода туркменского газа на европейский рынок. И даже провели первую продажу 4 млрд кубов, которые транзитировались через территорию Ирана. После этого резко оживились переговоры о транскаспийском трубопроводе (из Туркменистана в Азербайджан). Идею последовательно, на протяжении последних 20 лет пыталась "утопить" Россия.

И вдруг ситуация меняется. Китай дает принципиальное согласие на строительство "Силы Сибири-2". Дает ли на это деньги - вопрос. Строительство по территории Монголии, возможно, профинансирует. А вот кредит "Газпрому" - сомнительно. Пока подписан просто меморандум.

Почему?

Самое главное: когда и при каких условиях. Подписание произошло на саммите ШОС+, где среди участников были и Туркменистан, и Азербайджан, Иран и РФ. И где обсуждались вопросы энергетического сотрудничества. То есть, имеем вероятность, при которой проекты поставок газа из Центральной Азии в Европу станут не региональными проектами, а проектами ШОС. По крайней мере, таковым становится транзит туркменского газа через территорию Ирана и реконструкция соответствующего газопровода.

Топливо, естественно, пойдет на рынок Европейского Союза.

Второй аспект - сопутствующие процессы (или трек Дмитриева по переговорам с США). Кремль активно пытался продвинуть идею совместной с Вашингтоном продажи природного газа на европейском рынке. И эта идея находила понимание и поддержку. Проблема на пути реализации - необходимость заморозки войны в Украине (в том числе, с уступками Москве).

И вот на этом фоне КНР дает "зеленый свет" для "Силы Сибири-2". Но не дает пока что денег на строительство газопровода. В тактической перспективе это означает:

Для государств ШОС+, заинтересованных в реализации транскаспийских энергетических проектов - уменьшение российского противодействия и возможность начать строительство (реконструкцию) упомянутых газотранспортных мощностей.

Как следствие - перспектива для ЕС получения еще одного "нероссийского" источника природного газа в ближайшее время. А это означает возможность и далее говорить о политике отказа от импорта данного сырья (трубопроводами) из РФ к 2027 году.

Для России - получение дополнительных аргументов в процессе торга с США. Где, кроме вопросов газа, есть еще первый в истории договор о регулярных проводках контейнеровозов из портов КНР в Роттердам и порты Польши Северным Морским Путем (правда, без заходов в российские порты).

Для Украины это означает, что РФ будет максимально пытаться давить по теме уступок в переговорах о заморозке войны.

И не идет по быстрому переговорному треку. То есть, продолжает войну.

Для КНР это - дальнейшее ослабление РФ в ходе войны и еще большая привязка российской экономики к китайской. А также - дополнительная тема в будущих глобальных переговорах с США. Проще говоря, Пекин поднимает ставки. При этом, не потратив на данный момент ни цента (за исключением, разве что, питания и размещения российской делегации).

В более дальней перспективе это означает:

Для Украины - решение вопроса о заморозке войны и контурах этой заморозки с 90% вероятностью становятся производными от переговоров США-КНР.

Турция и Азербайджан усиливают свои позиции в качестве поставщиков природного газа на европейский рынок. И, в перспективе, после заморозки войны, вновь активизируются переговоры о транзите данного ресурса через территорию РФ и Украины (туркменского и азербайджанского, в первую очередь).

ЕС, вероятно, продолжит политику уменьшения зависимости от природного газа из РФ. Потому что есть реальные альтернативы (вопрос туркменских поставок решаем за 2-3 года). Но, вероятнее всего, РФ не потеряет полностью европейский рынок, сохранив свою долю на уровне меньшем 10% от общих объемов. При этом, ключевым игроком на газовом рынке Юго-Восточной и Восточной Европы становится Турция.

Китай остается для РФ "покупателем последней надежды" в нефтегазовой отрасли. При этом сомнительно, чтобы КНР взяла на себя расходы по строительству "Силы Сибири-2". Такая вероятность может быть лишь после потери Россией возможности нарастить экспорт газа на европейский рынок, и в случае, когда газопровод более чем на 50% будет принадлежать Китаю. Пока таких условий нет. Поэтому "Газпром" начнет строительство сам - в условиях войны и экономии бюджетных средств в РФ. А дальше, при отсутствии альтернативы, Пекин будет диктовать Москве ценовую политику на сырье. Что уже и делает (снова сравните 210 долларов за 1000 кубов для Китая и 410-430 для ЕС).

Как-то так.