В Китае сейчас происходит праздник Си Цзиньпиня - демонстрация Америке и Западу в целом своего веса. Конечно, Запад не счастлив от этого всего, но это связано больше со сложностью восприятия самих Соединенных Штатов, которые последние дни (как на уровне экспертного сообщества, так и фокуса внимания общества) интересовались не столько встречами в Пекине, сколько исследованием "индекса пиццы" у Пентагона (больше интересовало живой Трамп или не живой, а не то, что происходит в КНР).

В то же время Си есть, что показать. Он может показать встречу лидеров Пакистана и Индии. Он может показать фотокарточку встречи Пашиняна и Алиева - из Армении и Азербайджана. Он может показать запрос Мьянмы на вступление в ШОС и предложение медиации внутреннего конфликта в этой стране... И все это - проявление того, что заявления Трампа как миротворца, который смог закончить все упомянутые войны - это не личная игра президента США. Что в этой игре могут быть и другие игроки, не менее влиятельные и эффективные. Ведь без Китая нет решения глобальных противостояний и напряжений. Именно это пытался показать Си.

Также он может показать переговоры с Москвой и то, что для Китая зарезервировано место в будущих переговорах России с Западом. То есть, Китай там будет присутствовать в том или ином формате.

А парад, который пройдет 3 сентября, покажет еще и наличие военной силы - что Пекин готов свои линии защищать и расширять.

Китай действительно имеет с сегодняшних встреч символическую выгоду. ШОС превратился из совместной игрушки (России и Китая) в чисто китайскую историю и китайский праздник. Кроме того, даже ШОС перестает быть интересным Китаю и он стремится к расширению участников, размыванию границ и обесцениванию России как партнера. То есть Россия становится, да, большим, да, игроком, но одним из. На уровне с тем же Пакистаном, например.

Так что для Китая это больше история расширения сфер влияния (даже не альянсов, потому что КНР ни с кем союзнический договор не подписывал). Пекин рассматривает это как пространство своего присутствия - расширение "списка" стран, которые могут в нужный момент подыграть Китаю в его противостоянии с Западом или Соединенными Штатами.

В то же время все это - не совсем о союзах. Это больше об определенных символических историях, определенном очертании недовольных, кто играет с Китаем в общую игру, но имеет свои интересы. Ведь каждая из стран, начиная с Азербайджана и заканчивая Мьянмой или Бангладешем, имеют собственные эгоистические интересы во время ШОС. И они именно их реализовывали.

То есть, им интересна не Россия, не война в Украине, а собственные интересы - и по Китаю, и по перепозиционированию отношений с ЕС и США. Что именно они на этом балансировании могут заработать? Каким образом им могут пойти на уступки на Западе? Какие инвесторы могут прийти? Какие сферы влияния они могут перераспределить? Вот об этом все эти встречи в Китае.

Отдельно стоит отметить, что встречу ШОС не стоит воспринимать как конец отношений между США и Индией. Поскольку сейчас ШОС является больше клубом, где есть попытки согласовать какие-то рамочные вещи. А противоречия между Китаем и Индией настолько глубокие и существенные, что одной встречей их не перезапустишь. Это прослеживается не только в двусторонних отношениях в вопросе обострения на границах, но и в борьбе, во взаимном преодолении, доминировании друг друга в Тихоокеанском и Индийском регионах. Поэтому, как по мне, говорить о том, что сейчас есть какой-то там альянс, союз между Китаем и Индией, не стоит. Нет ничего такого, я этого не вижу.

Индия не довольна политикой Соединенных Штатов, не довольна тарифами, не довольна ограничениями, которые США вводят против нее. Но Индия зависима от американских корпораций, от западных рынков. Она не может взять и стать высоким партнером Китая. Также у них слишком разные стратегические ориентиры в глобальном плане... Поэтому говорить, что сейчас пересобран пазл мира, образовался новый миропорядок... Нет, этого нет.

Если и возникнет новый миропорядок, то это будет уже после завершения войны в Украине.

Или после какого-то большего конфликта, который, возможно, еще будем наблюдать. Или украинский конфликт, наша война, перейдет в какую-то фазу, или состоятся какие-то другие противостояния, которые на самом деле будут требовать новых институтов, таких как перезапуск ООН. Тогда это все изменится.

Как на все это сейчас реагировать Западу? Ответ прост: у Запада нет возможности реагировать на это. Запад - расколот, у него нет единства. Запад хочет рынки Китая, технологии, взаимодействия. Запад строит порты для китайских товаров на Средиземном море, как в Греции. Запад ездит в Пекин в лице Фицо на переговоры (и Фицо - это не один политик, это и другие недовольные в ЕС).

Поэтому есть ослабление Запада, есть ситуация чрезмерного давления со стороны Трампа и невосприятие этого давления, есть осознание Индией, Китаем, Пакистаном и другими странами себя равноценными с Западным странами. И требование своего места в будущем миропорядке. Требование признания.