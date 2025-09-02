Мужчину нашли, сейчас он находится рядом с женой.

Из больницы имени Мечникова в Днепре исчез военный Владислав Нагорный, которому с перерезанным горлом удалось сбежать из плена российских оккупантов. Через несколько дней его жена сообщила, что мужчину удалось найти.

По информации Суспильного, женщина обратилась к правоохранителям по поводу исчезновения мужа 30 августа.

А уже 2 сентября она сообщила, что Владислава удалось найти.

"Нашли, он рядом со мной", - сказала жена военного.

Что известно о пытках военного в плену РФ и его побеге оттуда

В августе стало известно о 33-летнем нацгвардейце Владиславе Нагорном, который выжил после пыток российскими военными. Он попал в плен вблизи Покровска и был свидетелем жестоких пыток других военнопленных. Владиславу оккупанты перерезали горло и сбросили в яму умирать. Дождавшись, когда военные РФ ушли, он перевязал себе горло тканью и почти пять суток полз к украинским позициям.

17 августа мужчину госпитализировали в больницу в Днепре. У Владислава была большая кровопотеря, раны начали загнивать. Его прооперировали. Врачи делают все возможное, чтобы военный снова мог говорить.

