Такие операции говорят о том, что Силы обороны Украины научились применять FPV-дроны против вражеских кораблей вдали от своих пунктов базирования.

Поражение российского ракетного корабля "Буян-М", который запускает по Украине "Калибры", происходило с помощью FPV-дронов, которые доставлялись морскими беспилотниками.

Об этом в эфире "Радио NV" рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ. Он отметил, что это положительная тенденция, которая свидетельствует о том, что Силы обороны Украины научились применять FPV-дроны против вражеских кораблей далеко от своих пунктов базирования и территорий, которые мы контролируем.

Видео дня

"Это осуществляется благодаря развертыванию морских дронов в районе операции. А потом уже с них запускаются FPV-дроны. Потому что понятно, что 350 км он не может пролететь, а морской дрон может доставить его в такой район. Это действительно момент скрытого развертывания морского дрона", - отметил Рыженко.

По его словам, как раз такая платформа с FPV-дронами заняла позицию, которая позволяла выполнить такую атаку как минимум двумя дронами по ракетному кораблю "Буян-М" в Темрюкском заливе.

"Там этот корабль стоял и был готов нанести ракетный удар "Калибрами" по Украине. В тот день "Калибров" на нем не было, но они бы были позже", - подчеркнул Рыженко.

По его словам, один дрон поразил РЛС. "Другой дрон ударил в борт корабля и там могла быть пробоина и корабль выведен из строя на несколько недель, как минимум", - подчеркнул он.

Рыженко добавил, что в Азовском море функционирует так называемый Азовский военно-морской район в состав которого входят три корабля такого класса как "Буян-М" и "Каракурт" и на их бортах размещается 24 ракеты "Калибр".

"Есть положительная тенденция, что силы безопасности и обороны могут наносить повреждения этим кораблям и срывать планы противника по ракетным ударам по Украине", - отмечает Рыженко.

Российские корабли

28 августа Главное управление разведки Минобороны проинформировало, что в Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль России проекта 21631 "Буян-М".

Отмечалось, что бойцы спецподразделения "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы атаковали борт носителя "Калибров".

В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

