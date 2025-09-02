В Беларуси в этом месяце пройдут совместные учения стран ОДКБ, а также российско-белорусские "Запад-2025".

Для Украины не представляют угрозы военные учения стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые уже начались в Беларуси, однако за учениями "Запад-2025", запланированными на середину сентября, следует внимательно следить.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Новини.Live. "Несмотря на то, что украинская разведка молчит из-за того, что в течение нескольких следующих дней - с 1 по 6 сентября на территории Беларуси будут проходить маневры аж 2 тыс. военных из стран, которые являются участниками ОДКБ, поэтому не стоит беспокоиться из-за этих учений, хотя на них будут отрабатываться, в том числе, задачи по применению ядерного оружия", - прокомментировал он.

По мнению Селезнева, за что стоит "действительно переживать" - это учения, которые пройдут позже в этом месяце. Речь о российско-белорусских учениях "Запад-2025".

"В середине сентября в Беларуси должны начаться российско-белорусские учения. Там спектр задач гораздо шире и как по мне он должен вызвать по меньшей мере определенное сосредоточение наших усилий", - отметил Селезнев.

По его информации, во время учений "Запад-2025" будут работать российские и белорусские спецназовцы, отрабатываться задачи совместного управления подчиненными силами и средствами, вопросы логистического обеспечения, определенные меры по мобилизации.

"И ключевое - будет отрабатываться синхронизация действий управленческого руководящего государственного аппарата Москвы и Минска. Это на самом деле тревожный сигнал. Потому что объединение усилий двух стран-изгнанников может создать для нас сложности", - подчеркнул Селезнев.

По его мнению, стоит будет наблюдать за реакцией посольств западных стран, чтобы понимать ситуацию.

"Вспомним события, которые предшествовали полномасштабному вторжению. Тогда все посольства выехали в район Варшавы, откуда и работали. На этот раз никакого движения не видно", - сказал Селезнев и отметил, что на этот раз его и не будет.

Он также отметил, что Украина сейчас наготове к возможным угрозам из Беларуси, создана мощная сеть фортификаций на территории приграничных областей, там есть "соответствующий комплект" сил и средств.

Военные учения в Беларуси

Вчера в Беларуси начались учения с участием войск стран ОДКБ. Российские СМИ сообщили, что в них участвуют более 2 тыс. военных из РФ, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. В них будут задействованы 450 единиц техники, включая не менее 10 самолетов и вертолетов, и БПЛА.

Совместные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" стартуют 12 сентября и продлятся по 16 сентября.

