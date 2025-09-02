Жертвами стихии стали более тысячи человек.

На западе Судана масштабный оползень полностью уничтожил деревню и всех ее жителей. По данным местных СМИ, выжил лишь один.

Как сообщает AP, жертвами стихии стали более 1000 человек. Это одно из самых смертоносных стихийных бедствий в новейшей истории этой африканской страны.

Трагедия произошла в деревне Тарасин после нескольких дней проливных дождей.

Видео дня

"По предварительным данным, погибло более тысячи жителей деревни. Выжил только один человек", — говорится в заявлении местных властей.

Как сообщается оползень полностью сравнял деревню с землей. На кадрах, которые пыбликую местные СМИ, видны посдетсвия оползня между горными хребтами, и группа людей, которая прочесывает местность.

Деревня Тарасин, где произошла трагедия, расположена в центральной части гор Марра - вулканической области высотой более 3000 метров. Эта горная цепь является объектом всемирного наследия. Она известна своей более низкой температурой и большим количеством осадков, чем в соседних районах.

Трагедия в Пакистане и Индии

В конце августа более 300 человек погибли в результате ливней в горных районах Пакистана и Индии.

После проливных дождей в регионе начались наводнения и оползни. Только за один эпизод в Пакистане погибли 240 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: