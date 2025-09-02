По словам Долинце, есть инструменты для создания no-fly zone для обеспечения безопасности коммерческих рейсов.

Восстановление коммерческого авиасообщения в Украине возможно частично и при условиях обеспечения безопасности и страхования самолетов и полетов. Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

В частности его попросили прокомментировать информацию британского издания The Telegraph о том, что существует план запуска украинских аэропортов, в частности во Львове, что в то же время зависит от реальной ситуации с безопасностью и политических договоренностей о прекращении огня. По данным иностранного СМИ, для обеспечения безопасности будут привлекать западные истребители и наземные системы ПВО, и якобы впоследствии такая практика будет распространена на Киев и другие аэропорты центрального региона Украины.

По словам Долинце, безопасность авиационных перевозок предусматривает ряд мер. Это авиационная безопасность, безопасность полетов и военная безопасность - эти три ключевых фактора необходимы для обеспечения полетов. Как пояснил эксперт, это связано с безопасностью воздушных судов, их подготовкой к вылету, авиационным режимом, а также уровнем защищенности, в частности от военных рисков, что позволяет выполнять соответствующие авиаперевозки без риска и тому подобное.

"Кроме того, необходимо понимать, что для обеспечения соответствующих факторов, необходимо, чтобы была готова инфраструктура, чтобы состояние аэропортов, предприятий соответствовало... Чтобы персонал был обучен, подготовлен, сертифицирован", - сказал Долинце.

Он добавил, что необходимо обеспечить защищенность наземной инфраструктуры и воздушного пространства, как в аэропортах, так и в пределах маршрутов самолетов. Также речь идет об авиационном страховании - нужно найти механизм, который позволит страховать именно борта и перелеты так, чтобы стоимость билетов была экономически обоснована. Кроме того, по словам Долинце, нужно подготовить специалистов, которые будут осуществлять рейсы.

"Нужно определенное количество пассажиров. Если речь идет о небольших аэропортах, то для того, чтобы аэропорт работал безубыточно, он должен обслуживать не менее 100 тыс. пассажиров... Если мы говорим о крупных аэропортах, то, как правило, пассажиропоток должен составлять минимум от нескольких сотен тысяч до полумиллиона. Это для того, чтобы аэропорт действительно мог обеспечивать услуги не только безубыточно, но и имел возможность к развитию", - пояснил эксперт.

Он также объяснил, возможно ли создать no-fly zone - бесполетные зоны (территории, над которыми запрещен пролет) для обеспечения безопасности коммерческих рейсов в Украине. Долинце пояснил, что в таких зонах запрещено передвижение не только военных объектов, но и гражданских.

"Такие инструменты существуют, но их задача как раз обеспечить определенные карантинные, буферные зоны, которые бы позволили гарантировать, или повысить уровень безопасности полетов той зоны, которая может рассматриваться как зоны со снятием ограничений или с частично разрешенными перелетами. В принципе, в мире такая практика существует, но насколько она будет или не будет эффективной, нужно проводить соответствующую оценку", - пояснил Долинце.

Такую оценку, добавил специалист, выполняют соответствующие уполномоченные органы и специалисты. Он также акцентировал, что в условиях, в которых сейчас находится Украина, безопасные перелеты могут выполняться только в ограниченном режиме.

Относительно возможных сроков запуска полетов, эксперт напомнил, что аэропорты заявляли о 1-2 месяцах (после принятия соответствующего решения), которые им необходимы для возобновления работы. Авиакомпании называют аналогичный срок - до 2 месяцев.

Почему аэропорт Львова до сих пор не возобновил пассажирские рейсы - что известно

Как писал УНИАН, и.о. министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 годах Василий Шевченко сказал, что главным препятствием для возобновления авиасообщения в Украине остается страхование полетов. По его данным, стоимость услуги за один самолет может достигать около 31 миллиарда гривен, и "последнее, что обсуждалось" - аэропорт во Львове, что предусматривает пребывание самолета в воздушном пространстве Украины до 10 минут.

