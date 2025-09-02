Школьники прячутся в метро столицы из-за вражеской атаки.

Днем вторника, 2 сентября, Россия атакует Украину "шахедами". В Киеве работает ПВО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Никаких военных целей Россия не преследует сейчас, атакует город в рабочее время, когда на улицах много людей. Берегите себя", - заявил Ермак.

Зато в сети появились видео из столичного метро. Из-за вражеской атаки школьники прячутся в свой первый полноценный учебный день.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, российские ударные дроны зафиксированы над левым берегом, а также в центре столицы.

Как сообщают Воздушные силы, под атакой вражеских "шахедов" несколько областей. Сейчас дроны зафиксированы в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях.

Обновлено в 10:57. По данным мониторинговых каналов, часть дронов в воздухе – разведывательные "Герберы" с камерами, фиксирующими расположение ПВО и критических объектов. Вероятно, идет разведка для новых массированных ударов.

Также существует угроза ударов по многоэтажкам. "Шахеды" над столицей летят очень низко.

РФ атакует Украину - прогнозы

ISW предупредил об усилении воздушных атак со стороны россиян по Украине в ближайшие недели. Одной из главных целей врага могут стать объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российские захватчики могут в очередной раз попытаться сделать зиму холодной для Украины через массированные обстрелы объектов энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил поручение усилить противовоздушную оборону для защиты энергетических объектов Украины на фоне угрозы нового энергетического террора со стороны России.

