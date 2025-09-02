На аукционе продадут 'крупнейший бриллиант, который когда-либо оценивался': как выглядит клад

Стоимость камня весом более 30 карат может достичь 7 миллионов долларов.

В декабре этого года на аукционе Sotheby's в Объединенных Арабских Эмиратах будет выставлен 32-каратный бриллиант ярко-оранжево-розового цвета под названием "Роза пустыни". Об этом сообщает National Jeweler.

Издание пишет, что, по данным аукционного дома, это "самый большой изысканно яркий оранжево-розовым бриллиант, который когда-либо оценивался".

По форме бриллиант напоминает грушу и имеет сочетание розового и оранжевого цветов, что напоминает закат. Его полный вес - 31,68 карата. Ожидается, что за него могут отдать за от 5 до 7 миллионов долларов.

Видео дня

Бриллиант стал изюминкой коллекции ювелирных изделий и часов одного владельца общей стоимостью более 20 миллионов долларов. Она включает другие редкие бриллианты и драгоценные камни, а также ряд винтажных и современных изделий известных ювелиров и мастеров.

Кроме оранжево-розового бриллианта, на аукционе будет выставлен Rolex "Oyster Albino" Daytona, ref. 6263. Существует лишь несколько известных экземпляров этих часов: одни когда-то принадлежали певцу и гитаристу Эрику Клэптону, заядлому коллекционеру часов, прежде чем быть проданными на аукционе несколько лет назад. Предварительная оценка лота составляет от 500 тысяч до 1 миллиона долларов.

Цены на драгоценные металлы - последние новости

Сегодня цены на золото обновили исторический максимум, достигнув отметки в 3508,70 долларов за тройскую унцию. Эксперты прогнозируют их дальнейший рост по крайней мере до середины 2026 года.

Такой же рост наблюдается и на рынке серебра. Цены на этот металл обновили уровень 2011 года. Интерес инвесторов к драгоценным металлам подогревает геополитическая напряженность и нападки президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему.

Вас также могут заинтересовать новости: