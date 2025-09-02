Кроме того, продвижение у врага фиксируется вблизи Малиевки и Каменки.

Российские оккупанты захватили населенный пункт Воскресенка в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Воскресенку, а также продвинулся вблизи Малиевки и Каменки", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что уточнена ситуация вблизи Дачного. На карте статус населенного пункта не определен, он находится в серой зоне.

1 сентября в пресс-службе Генерального штаба ВСУ проинформировали, что Силы обороны Украины освободили поселок Новоэкономичное в Покровском районе Донецкой области. Отмечалось, что украинский флаг в центре населенного пункта был поднят в воскресенье, 31 августа.

Также 1 сентября аналитики DeepState сообщали, что россияне захватили населенный пункт Камышеваха в Донецкой области, который находится недалеко от границы Днепропетровской и Запорожской областей.

Отмечали, что враг продвинулся в районе Малиевки, которая находится в Днепропетровской области. Также оккупанты имели продвижение и у Новоукраинки к югу от Покровска.

Сегодня в Генштабе сообщили, что штурмовики отдельного полка "Скала" освободили поселок Удачное в Донецкой области. "В прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага. В течение двух недель штурмовые группы поэтапно зачистили дом за домом и подняли над поселком украинский флаг", - говорится в сообщении.

