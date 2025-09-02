Продать доллар можно в среднем по курсу 41,07 грн, а евро - 48,05 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 2 сентября, вырос на 1 копейку - до 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,07 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 48,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,05 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,34 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,27 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,45 грн/евро, а курс продажи - 48,25 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 2 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,47 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 27 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что сентябрь в Украине традиционно становится месяцем девальвации гривны. Однако на колебания курса в значительной степени влияет Национальный банк, который может предотвратить чрезмерное ослабление гривны. По его прогнозу, в базовом сценарии по доллару в сентябре вероятны колебания в диапазоне 41,25-42,50 грн, по евро - 47-48,5 грн.

