В прошлом году эту роль исполняла Тина Кароль.

Подготовка к международному песенному конкурсу "Евровидение-2026" уже набирает обороты. Недавно стало известно, какой город будет принимать "Евровидение-2026". В частности, 70-й юбилейный конкурс состоится на арене Винер Штадтхалле в Вене в мае следующего года. А уже сегодня, 2 сентября, Суспільне Мовлення объявило имя нового продюсера Нацотбора на "Евровидение-2026".

Ею стала певица Джамала, которая одержала победу в конкурсе в 2016 году с композицией "1944". Артистка поделилась также этой новостью в своем Instagram.

"Я музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение-2026". Для меня это настолько почетно, ответственно, волнительно. В то время я понимаю, что это 10 лет после моей победы. За это время я почувствовала невероятную поддержку всей Европы, всего мира", - отметила певица.

Она также добавила, что была в составе жюри неоднократно, но теперь ее ждет новая роль.

"Я буду выбирать тех, кто будет соревноваться за право представлять Украину на "Евровидении". Прием заявок начнется очень скоро. И я жду ваши песни. Я жду ваши голоса, я жду вашу харизму, я жду вас! Вы мне очень нужны", - подчеркнула Джамала, но не указала дату проведения Нацотбора.

Отметим, что "Евровидение-2026" состоится в Австрии, ведь в прошлом году на шоу одержал победу певец JJ с песней "Wasted Love". Кстати, Вена уже в третий раз будет принимать у себя участников конкурса.

Напомним, недавно украинский продюсер Михаил Ясинский выступил за отмену Нацотбора и засыпал комплиментами Jerry Heil.

