Сегодня же в столице будет сухо, солнечно и тепло.

Еще несколько дней в Киеве будет сохраняться теплая летняя погода, но уже в конце текущей недели ситуация существенно изменится. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7-го сентября", - сообщила эксперт по погоде.

Сегодня же, по ее данным, в столице будет сухо и солнечно, а температура повысится до +26 градусов.

Погода в Украине - прогноз на 2 сентября

Сегодня в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, однако в восточной части все же остатки атмосферного фронта обусловят дожди и даже грозы.

По данным Наталки Диденко, осадки сегодня также вероятны на Днепропетровщине, местами на Херсонщине и в Крыму.

Температура воздуха составит в Украине во вторник в течение дня +24...+28 градусов, на западе +26...+30, на юге +29...+33, а на востоке разогреет до 29...+34 градуса.

Погода в Киеве - каким был август 2025 года

Синоптики подвели итоги августа в Киеве и оказалось, что он был холоднее нормы. Средняя за месяц температура составила 20,2°С, что ниже климатической нормы на 0,2°С.

А вот осадков на проспекте Науки за последний месяц выпало 48 мм, что составляет 86% месячной нормы.

