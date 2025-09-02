Ролик посмотрели несколько миллионов раз.

Девушка "взорвала" сеть размышлениями об отношениях с людьми, которые имеют разную физическую форму и стиль жизни.

Пользовательница TikTok под ником miyaacacia опубликовала короткий ролик, в котором заявила, что ей более симпатичны люди с большим весом, поскольку это свидетельствует о более спокойной и гедонистской жизни:

"Когда я вижу кого-то в отличной форме, я думаю, что у него, видимо, очень строгий режим дня, и он очень внимательно относится к тому, что ест. Когда я вижу большой живот, то думаю, что этот человек будет сидеть со мной на крыльце и есть мороженое. Он точно пойдет со мной на бранч, и точно будет потреблять большое количество алкоголя и закусок".

Видео собрало четыре миллиона просмотров, множество распространений, более 476 тысяч лайков и более 22 тысяч комментариев:

Видео дня

"Я построил это тело, бранч за бранчем".

"В этом видео нет никакой лжи".

"Защищайте ее любой ценой".

"Я влюбился в тебя, случайная девушка из TikTok".

"Я создан для комфорта... а не для скорости".

"Когда моя жена будит меня среди ночи, потому что она заказала бургеры или тако, она не хочет, чтобы я проспал время перекуса".

"Также, если ты очень чувствителен, пухлые тела на ощупь такие замечательные".

"Представляешь, все, что ты хочешь делать в воскресенье, - это поспать и пойти на бранч, а они просыпаются в 5:00, чтобы пойти в спортзал и пить креатин".

