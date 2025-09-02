В украинский прокат фильм выйдет 22 января 2026 года.

Украинские киноманы смогут посмотреть на "больших" экранах один из самых ожидаемых фильмов года – историческую драму "Гамнет" (Hamnet) от оскароносного режиссера Хлои Чжао ("Наездник", "Земля кочевников", "Вечные").

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 22 января 2026 года.

Фильм, основанный на одноименном романе североирландской писательницы Мэгги О'Фарелл, рассказывает вымышленную историю из жизни знаменитого английского драматурга 16 века Уильяма Шекспира, фокусируясь на трагическом событии в его семье – смерти единственного 11-летнего сына Гамнета. Под влиянием горя Шекспир создал своего знаменитого "Гамлета".

Роль знаменитого писателя в фильме исполнил Пол Мескаль ("После солнца", "Все мы незнакомцы", "Гладиатор II"), а его жены Агнес – Джесси Бакли ("Незнакомая дочь", "Мужской род", сериалы "Чернобыль", "Фарго").

Также в ленте сыграли Джо Алвин ("Фаворитка", "Виды доброты", "Бруталист") и Эмили Уотсон ("Эквилибриум", "Мелочи жизни", сериалы "Чернобыль", "Дюна: Пророчество").

Мировая премьера "Гамнета" состоялась 30 августа 2025 года в основной конкурсной программе кинофестиваля в Тельюрайде (США), где он был крайне высоко воспринят критикой. В американский прокат фильм должен выйти 27 ноября 2025 года, а позже его начнут показывать в остальных странах мира.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков (на основе первых 12 отзывов). В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 95 из 100 баллов (на основе первых семи отзывов), что соответствует характеристике "всеобщее признание".

