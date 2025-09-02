Алена призналась, что принять участие в конкурсе - это была ее давняя мечта.

Популярная украинская певица Алена Омаргалиева, которая известна хитами "Мужчина", "Сама" и "Твоя", заговорила о планах на будущее в карьере. В частности, она ответила, хотела бы поехать на "Евровидение".

По словам артистки, участие в шоу когда-то было мечтой. Однако сейчас Алена отмечает, что это для нее настоящий вызов.

"Меня много людей об этом спрашивают. Надо подумать над этим. Поехать на Евровидение - это вызов для себя. Тем более для меня, как для автора песни. Не хочется уже так нервничать. Я просто представляю, сколько это энергии, нервов и переживаний. Я подумаю над этим", - ответила Омаргалиева в интервью Show 24.

Видео дня

Исполнительница также рассказала, какого бы представителя от Украины она бы хотела увидеть в следующем году.

"Думаю, что кто-то из молодых артистов, они все правильно делают. На отборах "Евровидения" ежегодно появляются новые молодые артисты. Относительно песни, это должно быть сочетание интересных стилей. Обязательно, чтобы люди понимали, что это украинский артист, поэтому с какими-то фолькелементами. Но это должно быть что-то мировое, что-то крутое - то, что могут слушать во всем мире", - отметила Алена.

Напомним, ранее украинский продюсер Михаил Ясинский считает, что певица Jerry Heil должна снова представлять Украину на "Евровидении".

Вас также могут заинтересовать новости: