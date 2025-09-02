Совсем скоро артистку можно будет увидеть в популярной хоррор-ленте.

Стриминговый сервис Netflix показал известную американскую певицу Леди Гагу, которая сыграет во втором сезоне сериала "Уэнздей" на Netflix.

Не секрет, что звезда сыграла эпизодическую роль в продолжении популярной комедийной хоррор-ленты. А на днях появились первые фото артистки в образе директора школы Невермор Розалин Ротвуд на официальной Instagram-странице.

Леди Гага изображена с длинными белыми волосами и светлыми бровями. А на ее плече находится лучший друг главной героини Уэнздей - знаменитая рука, которую в сериале называли "Вещью".

"Воплощение яда. Леди Гага в роли Розалин Ротвуд", - говорится в описании кадра.

Что известно о сериале "Уэнздей"

Первый сезон сериала вышел на экраны в 2022 году на Netflix. Его создали Альфред Хоф и Майлз Миллар, а часть серий снял Тим Бертон. По сюжету, 16-летняя девочка Уэнздей Адамс, которую сыграла актриса Дженна Ортега, становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и наладить отношения со сверстниками. Однако каждый раз ей приходится раскрывать тайны, которые являются опасными для нее.

К слову, премьера второго сезона началась 6 августа 2025 года и выйдет в двух частях. Леди Гагу можно будет увидеть на экранах ленты 3 сентября.

Напомним, ранее звезда "Уэнздей" высказалась о работе с Леди Гагой в новом сезоне.

