Также в ряде областей в ближайшие дни будут дожди.

В следующие несколько суток на погоду в Украине будет влиять слабо повышенное атмосферное давление. Кое-где пройдут атмосферные фронты с дождями, но они будут малоактивными, а с севера придет более прохладный воздух. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня на востоке и юго-востоке страны, а в последующие двое суток на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдет кратковременный дождь и гроза. На остальной территории в ближайшие дни будет без осадков.

Ветер в ближайшие дни будет преобладать северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет +11°...+18°, на побережье морей - до +20°. Днем термометры покажут +24°...+29°, сегодня на юге и востоке страны - до +32°.

Укргидрометцентр прогнозирует, что 3-4 сентября в северо-восточной части ночью похолодает до +8°...+13°, а днем будет +21°...+26°.

Погода в Киеве - в столицу идет похолодание

Синоптик Наталья Диденко говорит, что в конце недели погода в Киеве изменится. По ее словам, жара в столице ослабнет, температура снизится.

"Ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7-го сентября", - рассказала эксперт по погоде.

Сегодня же в Киеве будет практически идеальная температура - максимум до +26.

