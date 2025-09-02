'Сделайте их лучше': Украина дольше держит солдат на учениях в Европе, - BI

Киев делает ставку на качество подготовки, чтобы компенсировать численное превосходство российской армии.

Украина продлила обучение военных в странах Запада, делая ставку на качество против численного превосходства России, пишет Business Insider.

Украинские новобранцы в Великобритании теперь проходят семинедельный курс подготовки в рамках операции "Интерфлекс" вместо пяти недель. Это решение Киева называют смелым шагом, делающим ставку на качество, а не количество.

Полковник Бордман, который руководит программой обучения под руководством Великобритании, заявил в интервью Business Insider, что удлинение курсов - это сознательный выбор. Украина могла бы настаивать на более короткой подготовке, чтобы быстрее отправлять больше солдат на фронт, но решила иначе.

Видео дня

"Оставляйте их дольше, сделайте их лучше", - так сформулировал позицию Киева Бордман.

По его словам, меньшее количество выпускников компенсируется значительно более высоким качеством: украинский новобранец базовой службы "намного лучше, чем российский призывник", который часто имеет лишь несколько дней подготовки.

Отличие от российского подхода

Российская армия, по словам Бордмана, делает ставку на массовость, жертвуя жизнями тысяч плохо обученных солдат. Эту тактику на Западе уже окрестили "мясорубкой".

В новом отчете армии США говорится, что Москва "вернулась к советской форме на поле боя, выбирая количество вместо качества и жестокость вместо точности".

Украина же, по словам британского командира, демонстрирует противоположный подход: делает ставку на качество и эффективность, компенсируя численное преимущество противника.

С 2022 года в рамках операции "Интерфлекс" Великобритания и союзники подготовили более 56 000 украинских военных. Дополнительные курсы обеспечивают украинские академии и Генштаб.

В конце 2024 года Киев также продлил базовую подготовку дома с 30 до 45 дней. Президент Владимир Зеленский тогда заявил:

"Именно качество обучения в значительной степени влияет на эффективность наших солдат в боях и, конечно, спасает жизни наших ребят".

Взаимный обмен опытом

Бордман отметил, что уникальной особенностью является сочетание стандартов НАТО и боевого опыта украинцев. Часто те, кого обучают западные инструкторы, уже имеют фронтовой опыт и делятся им в ответ.

"Результатом является нечто более сильное, чем что-либо по отдельности", - подчеркнул он.

По словам командира, это сотрудничество полезно не только для Украины, но и для армий стран НАТО, которые перенимают опыт войны с Россией.

Обучение украинских военных - последние новости

Как сообщал УНИАН, военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" считает, что бойцов за рубежом не могут так подготовить к войне, как это делают украинские инструкторы с боевым опытом.

В то же время стало известно, что на востоке Франции в неизвестном городе проходят учения для украинских военных. Армия страны играет роль врага и тренирует более 2 тысяч украинских солдат, чтобы сформировать базу общевойсковой бригады, которая будет готова к развертыванию на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: