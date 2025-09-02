Речь идет о поездах в сообщении Чаплино - Демурино - Чаплино.

Из-за активности вражеских обстрелов "Укрзализныця" ограничила маршрут ряда пригородных поездов в Днепропетровской области.

Как сообщили в компании, речь идет о поездах в сообщении Чаплино - Демурино - Чаплино, которые будут курсировать до и со станции Просяная.

"Маршрут поезд №6148 Чаплино - Демурино был ограничен до станции Просяная. В то же время поезд №6143 Демурино - Чаплино будет отправляться со станции Просяная", - сообщили в "Укрзализныце".

Видео дня

"Укрзализныця" - другие новости

Между Германией и Польшей, начиная с 14 декабря 2025 года, будет курсировать больше поездов дальнего следования. Немецкий оператор Deutsche Bahn и польский PKP Intercity увеличат количество прямых железнодорожных рейсов с 11 до 17 в день, что означает рост трансграничных услуг на 54%.

В частности, дважды в день будет курсировать новый прямой дневной рейс по маршруту Лейпциг-Вроцлав-Краков-Перемышль в обоих направлениях. Это будет первый случай, когда Лейпциг получит прямое железнодорожное сообщение с южной Польшей и польско-украинской границей.

С 25 августа "Укрзализныця" начала фиксировать постепенное снижение нагрузки в условиях летнего периода пассажирских перевозок. В УЗ отмечают, что спрос понемногу снижается - например, на самом популярном направлении Киев - Львов фиксировали 128 тыс. запросов в приложении против 151 тыс. запросов неделей ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: