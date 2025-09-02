Ситуация на валютном рынке позволяет НБУ сохранять курс гривни крепким с незначительными колебаниями.

Национальный банк сохраняет курс гривны к доллару около 41,3 гривни уже две недели, а объем интервенций - ниже средненедельного значения за время полномасштабной войны. Однако вскоре регулятор может перейти к умеренному ослаблению национальной валюты.

Об этом говорится в недельном обзоре инвестгруппы ICU.

Отмечается, что ситуация на валютном рынке позволяет Нацбанку сохранять курс гривни крепким с незначительными колебаниями и чувствовать себя вполне комфортно с текущими объемами интервенций.

"НБУ может еще некоторое время сохранять курс гривны ниже 41,5 грн/долл., постепенно позволяя большую амплитуду колебаний, и впоследствии перейти к его умеренному ослаблению", - считают аналитики.

Сообщается, что на прошлой неделе дефицит валюты на рынке еще немного уменьшился до очередного минимума с конца апреля - чистая покупка валюты составила 290 миллионов долларов. НБУ продал за неделю из резервов 573 миллиона долларов, практически на уровне предыдущей недели. Это уже третья неделя подряд, когда интервенции меньше средненедельного объема с начала полномасштабной войны.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 2 сентября подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует украинцам в первую неделю сентября ничего не делать, кроме закрытия депозитов, возврата ОВГЗ банка, забрав средства и проценты. При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины экономист Андрей Забловский рекомендует отдать предпочтение покупке евро.

