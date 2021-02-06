В течение 2,5 месяца 84 слушателя из разных подразделений главных управлений Национальной полиции и управлений патрульной полиции 9 областей прошли усиленный курс подготовки.

В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялись торжественные мероприятия по случаю выпуска слушателей курсов специализации участковых офицеров полиции, закрепленных за полицейскими участками объединенных территориальных громад.

Об этом сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Читайте такжеВузам дали право самим решать, когда и в какой форме организовывать обучение после карантина

Отмечается, что в течение 2,5 месяца 84 слушателя, прибывшие из разных подразделений главных управлений Национальной полиции и управлений патрульной полиции ДПП Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Харьковской областей, совершенствовали знания по общеправовым дисциплинам, улучшали навыки управления автотранспортом, изучали домедицинскую, тактико-специальную и огневую подготовку.

Курсы проходили при поддержке IСITAP (Международной программы повышения квалификации для органов криминального расследования Департамента юстиции США).

Состоялась церемония вручения свидетельств. С успешным окончанием учебы выпускников поздравил заместитель начальника Нацполиции Александр Фацевич.

«Сегодня мы выпускаем полицейских офицеров громад, прошедших усиленный курс подготовки ... В университете это первый выпуск полицейских офицеров громады. Мы будем сотрудничать в этом направлении. Главная наша цель, чтобы каждая территориальная громада имела своего полицейского офицера, который бы жил проблемами общества», - сказал Фацевич во время вручения выпускникам свидетельств.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская