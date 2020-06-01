В Харькове устанавливают обстоятельства гибели женщины и шестимесячного ребенка

Женщина с малолетним сыном и 53-летним мужем проживала в доме на 19-м этаже.

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства гибели 42-летней женщины и шестимесячного ребенка.

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Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о сучившемся во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры, поступила в Шевченковский отдел полиции 1 июня в 6:15.

«В настоящее время установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужем проживала в доме на 19-м этаже», - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство».

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации пользователей соцсетей, женщина с ребенком погибли в результате падения с высоты.

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