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В Харькове полицейский на личном авто протаранил патрульных, есть погибшие (фото)

11:40, 30 мая 2020
Происшествия
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Пострадавших патрульных забрали в больницу \ Нацполиция Харьковской области

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области. "Авария на Московском проспекте произошла 30 мая около 00:20. Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius", - говорится в сообщении.

От мощного удара Lanos загорелся, 22-летний водитель, который оказался сотрудником одного из отделов полиции, а также его пассажирка погибли на месте происшествия.

В результате ДТП также были травмированы полицейские, которые находились в патрульном автомобиле: 35-летнему водителю и 26- и 23-летним пассажирам автомобиля была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

В то же время в патрульной службе уточнили, что одному из правоохранителей удалось выбраться из поврежденного служебного Prius, он начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, но пламя моментально охватило Daewoo Lanos.

От мощного удара Lanos загорелся \ Нацполиция Харьковской области

Также отмечается, что пострадавших патрульных забрали в больницу с телесными повреждениями различных степеней тяжести.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются \ Нацполиция Харьковской области

Сейчас все обстоятельства ДТП и причина, по которой водитель Lanos вылетел на встречную полосу, устанавливаются, материалы направлены в ГБР. 

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