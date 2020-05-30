В Харькове полицейский на личном авто протаранил патрульных, есть погибшие (фото)

В ДТП погибли два человека.

В Харькове в ночь на 30 мая на Московском проспекте произошло жуткое ДТП с участием правоохранителей, в котором погибли двое людей.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области. "Авария на Московском проспекте произошла 30 мая около 00:20. Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius", - говорится в сообщении.

От мощного удара Lanos загорелся, 22-летний водитель, который оказался сотрудником одного из отделов полиции, а также его пассажирка погибли на месте происшествия.

В результате ДТП также были травмированы полицейские, которые находились в патрульном автомобиле: 35-летнему водителю и 26- и 23-летним пассажирам автомобиля была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

В то же время в патрульной службе уточнили, что одному из правоохранителей удалось выбраться из поврежденного служебного Prius, он начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, но пламя моментально охватило Daewoo Lanos.

Также отмечается, что пострадавших патрульных забрали в больницу с телесными повреждениями различных степеней тяжести.

Сейчас все обстоятельства ДТП и причина, по которой водитель Lanos вылетел на встречную полосу, устанавливаются, материалы направлены в ГБР.

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