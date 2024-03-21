ГБР сообщает об отсутствии доказательств противоправной деятельности бывшего и действующего бенефициаров компаний-основателей финансового учреждения.

Правоохранители не усматривают нарушений законодательства в деятельности sportbank (ООО Дивотек и ООО ДТ-Нетворк) и его учредителей.

Об этом сообщает пресс-служба sportbank, которая приводит ответы ГБР и Офиса Генерального прокурора на запросы адвокатов финансового учреждения.

Как отмечается в сообщении, адвокаты sportbank отправили запрос в ГБР с просьбой разъяснить, осуществляется ли досудебное расследование по sportbank по любому уголовному делу.

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В ответ ДБР сообщило, что проверка причастности sportbank к возможному совершению преступлений действительно проводилась, но в рамках расследования в отношении других лиц.

"В ходе осуществления досудебного расследования не получены доказательства совершения должностными лицами ООО Дивотек, ООО ДТ Нетворк уголовных правонарушений, которые являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве №42023000000001384", - говорится в ответе ГБР на запрос.

Также ГБР сообщает об отсутствии доказательств противоправной деятельности бывшего и действующего бенефициаров компаний-учредителей финансового учреждения предпринимателей Никиты Измайлова и Андрея Савченко.

В свою очередь Офис Генерального прокурора в ответе адвокатам банка на запрос сообщил об отсутствии в Едином реестре досудебных расследований информации о применении мер уголовно-правового характера и наличии каких-либо уголовных дел в отношении ООО Дивотек и ООО ДТ-Нетворк.

Напомним, 12 января 2024 года следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований на основании решения следственного судьи Лычаковского районного суда г. Львова провели обыск в офисных помещениях sportbank. В решении следственного судьи говорилось, что должностные лица банка якобы могут быть причастны к противоправной деятельности, связанной с государственной изменой, легализацией имущества, полученного преступным путем. В банке действия правоохранителей расценили как безосновательное давление на бизнес.