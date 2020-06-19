В Днепре при обыске на коммунальном предприятии обнаружили миллион наличных - СМИ

Деньги городского бюджета Днепра перечислялись частным лицам, однако работу выполняли сотрудники самого Коммунального предприятия.

Должностные лица одного из коммунальных предприятий Днепровского горсовета подозреваются в злоупотреблении служебным положением при проведении государственных закупок, что повлекло для государству тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

По данным следствия, коммунальным предприятием Днепровского городского совета проведены тендерные закупки по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг (освещение деятельности городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации) на сумму свыше 130 млн грн.

Победителями тендеров стали посредники - восемь физических лиц-предпринимателей (имеющих признаки фиктивности), с которыми и были заключены договора на предоставление указанных услуг.

При этом коммунальное предприятие имеет штат сотрудников, которые фактически и выполняют эти работы.

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19 июня 2020 года правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях коммунального предприятия горсовета, офисах фигурантов дела, по месту их проживания и в автомобилях последних. Изъяты денежные средства, носители информации и документацию, которая имеет значение для следствия.

"Обыск был также проведен в офисном помещении одного из местных средств массовой информации, во время которого изъята документация, касающаяся вышеупомянутых договоров, заключенных со всеми победителями тендеров, ключи электронной цифровой подписи физических лиц-предпринимателей и их печати. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица", - добавили в областной прокуратуре.

Как сообщает издание "Лица", обыски проводились в КП "Организационно-аналитическая служба" Днепровского городского совета и редакции сайта Dnepr.info.

Издание отмечает, что во время обыска в Коммунальном предприятии следователи обнаружили миллион наличных

На официальном сайте Днепровского горсовета сообщается, что штат КП "Организационно-аналитическая служба" (ОАС) составляет на 1 мая 2020 года 86 (восемьдесят шесть) человек. Например, операторов телекоммуникационных услуг – 72, специалистов по связям с общественностью и прессой – 12, аналитиков консолидированной информации – 8, аналитиков коммуникаций – 2.

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