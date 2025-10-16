Черниговские депутаты переименовали сквер "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа.

В Чернигове депутаты городского совета решили переименовать сквер "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила депутат горсовета Марина Семененко.

"В Чернигове теперь есть сквер Трампа. Следующий шаг - обращение к президенту США и его семье. Пригласим в город-герой в гости!" - отметила она.

Согласно пояснительной записке к проекту решения о переименовании сквера, такой шаг призван "почтить выдающихся политических лидеров современности" и привлечь международное внимание к восстановлению Чернигова.

"Трамп последовательно выступает за мирное урегулирование затяжных международных конфликтов, защиту национальных интересов и стабильность глобального пространства безопасности. В мире значительная часть граждан рассматривает его как символ силы, уверенности и прагматического подхода к дипломатии. Жители Чернигова выражают искреннюю надежду, что в период новых международных вызовов именно ему удастся приложить усилия для прекращения очередной большой войны и достижения устойчивого мира", - говорится в записке.

Депутаты верят, что именно за это Трамп "может заслуженно стать лауреатом Нобелевской премии мира".

Они также рассчитывают на начало диалога с президентом США и его семьей, чтобы открыть возможность для потенциальной благотворительной, гуманитарной и инвестиционной поддержки Чернигова.

"Название "Сквер Трампа" будет знаком благодарности, надежды и открытости города-героя Чернигова к миру", - сказано в документе.

Изменение отношения Трампа к Украине

В сентябре президент США Дональд Трамп изменил свою риторику относительно войны в Украине. Он фактически назвал Россию "агрессором" и начал более позитивно оценивать Украину. А недавно, выступая перед Кнессетом, отметил, что его усилия сосредоточены на прекращении войны между Украиной и Россией.

Также президент США заявил, что работает над созданием фонда победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов для Китая. Он поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 17 октября.

