Новый корпус центра будет вдвое больше нынешнего.

Возведение нового корпуса сердечно-сосудистой хирургии для Черкасского областного кардиоцентра начнется в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает глава Черкасской ОГА Александр Скичко, проект рассчитан на два года.

Кардиоцентр, по словам Скичко, входит в число лучших в Украине и пользуется спросом у пациентов.

"Спрос велик, как и потенциал, но для его развития элементарно не хватает места. Наша задача — сделать качественные услуги доступными для всех жителей области", — написал глава ОГА в Facebook.

Новый корпус центра будет вдвое больше нынешнего. Ожидается, что это позволит уменьшить на 50% летальность при инфаркте миокарда и втрое увеличить количество операций на открытом сердце.

"Для меня Черкасский областной кардиологический центр – особое заведение. Здесь в свое время спасали моих родных. И практически нет семей, которые не сталкивались бы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По статистике, каждый второй черкасчанин 40+ имеет такие недуги. Они – в топе причин смерти украинцев", - добавил Скичко.

Напомним, что планы реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" предполагают обновить в 2022-2023 годах 24 областных больницы для взрослых и 24 детских областных больницы.