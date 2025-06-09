За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки, - образовательный омбудсмен

Чиновница отметила, что государству нужно отправить ученикам четкий месседж, что Украина ждет их домой.

Молодежь в возрасте 17 лет выезжает из Украины, при чем не только парни, но и девушки. Государству необходимо выработать одну стратегию, как предотвратить эту тенденцию. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Статистики по выезду 17-летних украинцев за границу пока нет, поэтому трудно ответить, насколько эта проблема является массовой. Впрочем, образовательные управленцы на уровне областей и общин говорят, что в 10-11 классах начинает учиться одно количество детей, а заканчивает классы совсем другое. Дети не отчисляются из наших школ, а переходят на дистанционное обучение.

"На уровне государства надо выработать одну стратегию. Потому что это наша молодежь, она уезжает, а это наше будущее. Необходимо держать связь с родителями, с учениками, разъяснять им. По статистике, в этом году на НМТ зарегистрировалось 312 490 человек. Это на 18% меньше, чем в прошлом году. 20 071 ребенок сдает тест за рубежом. Большинство стран, куда едет наша молодежь, не требует теста НМТ", - пояснила Лещик.

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Чаще решение выехать с ребенком принимают именно родители. Лещик отметила, что говорила с родителями, которые такие решения принимали. Они обращали внимание на неоднозначность заявлений о мобилизации с 18-летнего возраста.

"Но выезжают за границу не только 17-летние парни, но и девушки. Растет оплата за контрактное обучение в учреждениях высшего образования, это тоже может способствовать выезду за границу. Надо просчитывать последствия каждого решения на уровне государства, к чему оно может привести. Да, во время войны мы нуждаемся в быстрых решениях, но все равно следует взвешивать плюсы и минусы", - отметила омбудсмен.

Лещик отмечает, что государство, которое не имеет молодежи, может исчезнуть. Поэтому молодежь очень важна. Это люди, которые будут дальше управлять государством, развивать его, развивать и восстанавливать.

Кроме того, в Украине также ухудшается ситуация с учителями. Количество учеников уменьшается, поэтому общины вынуждены соединять классы, закрывать учебные заведения.

"Здесь вопрос, куда пойдут работать эти учителя, останутся ли вообще в образовании, или поедут за границу. Будем надеяться, что когда война завершится, дети вернутся. Но где тогда взять квалифицированных педагогов, которые смогут их обучать? Как их вернуть?", - отметила Лещик.

Она добавила, что государство должно сформировать детям, которые выехали за границу, четкий месседж: "Мы вас ждем".

Ситуация с образованием в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН. сейчас в Украине есть достаточно большое количество людей, которые выезжают за границу в возрасте 16-17 лет. Однако есть и положительная статистика, а именно то, что 18-19-летние молодые люди возвращаются домой.

"И есть статистика, о которой я сегодня могу говорить открыто - наши результаты регистрации на НМТ (Национальный мультипредметный тест - УНИАН). В прошлом году было чуть более 20 тысяч, в этом году - также чуть более 20 тысяч. Это количество регистраций на НМТ из-за рубежа. То есть человек физически находится за пределами Украины, но имеет желание поступить в украинское заведение высшего образования", - отметил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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