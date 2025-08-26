Недавно Навроцкий наложил вето на соответствующий закон.

В Европейской комиссии не стали комментировать решение президента Польши Кароля Навроцкого о наложении вето на закон о помощи беженцам из Украины. При этом там подчеркнули, что решение о такой поддержке каждая страна принимает самостоятельно.

Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, сообщает Суспільне. По его словам, законопроекты Еврокомиссия не комментирует.

"В целом, согласно директиве о временной защите, государства-члены ЕС должны предоставлять лицам, которые им пользуются, необходимую помощь в области социального обеспечения, медицинского обслуживания и средств к существованию, если они сами не имеют достаточных ресурсов", – говорит Ламмерт.

При этом он заметил, что конкретной суммы такой помощи или минимального порога нет. Размер поддержки определяют страны, которые принимают украинских беженцев.

Однако Ламмерт также отметил, что Брюссель предоставляет странам-членам блока "значительное финансирование" для помощи беженцам из Украины.

"Недавно мы опубликовали решение о предоставлении еще 3 миллиардов евро для государств-членов, которые принимают украинских беженцев", – резюмировал представитель Еврокомиссии.

Помощь украинским беженцам в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинским гражданам. По его словам, помощь "800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше".

В аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal говорят, что это вето ударит по наиболее уязвимым категориям украинцев. В Польше 78% беженцев со статусом UKR – трудоустроены. Поэтому ветирование закона больно ударит по остальным 22% экономически неактивных украинцев в стране.

