Главный санврач поделился оптимистическим прогнозом относительно динамики распространения коронавируса.

Украинцы будут постепенно возвращаться к обычной "докоранвирусной" жизни с апреля следующего года.

Таким оптимистичным прогнозом поделился в эфире канала "Украина 24" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля (2021 года - ред.) потихоньку будем возвращаться к привычному нам ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - сказал Ляшко.

Другие прогнозы по коронавирусу

Напомним, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что новый тип коронавируса приведет к снижению эффективности вакцин. Кроме того, переболевшие COVID-19 могут оказаться незащищенными от новой мутации коронавируса.

По мнению биолога, новая мутация может сказаться на эффективности вакцин, но «не черно-белым образом». Профессор предположила, что она может снизиться на несколько процентов.

Врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров спрогнозировал, что жизнь потихоньку будет возвращаться в свой привычный ритм примерно с 2022, а в следующем – человечество будет бороться с последствиями пандемии.

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"Есть две новости: одна хорошая, одна - не очень. Плохая новость заключается в том, что весь 2021 год нам придется бороться с социально-экономическими, медицинскими, эпидемиологическими последствиями коронавируса. Придется активнее заниматься своим здоровьем, беречь себя и соблюдать все средства безопасности, что мы уже все дружно научились делать. Хорошая новость заключается в том, что с кампанией вакцинации напряженность в обществе будет падать. В тех странах, где вакцинация будет иметь хороший охват, вероятнее всего, значительно уменьшится количество заболеваний. Итак, с 2022 года у нас жизнь потихоньку будет возвращаться в свой привычный ритм", - сказал Петров.

Вакцинация от коронавируса в Украине: важные факты

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одного составит 7 долларов.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.

В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.

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Автор: Тарас Сидоржевский