Во время атаки она находилась в ресторане "Ria Lounge" с иностранной делегацией.

1 июля умерла украинская писательница Виктория Амелина, которая пострадала во время ракетного удара российских захватчиков по ресторану в Краматорске.

Об этом сообщают в украинском ПЭН. "С огромной болью сообщаем, что 1 июля в больнице Мечникова в Днепре перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной. Ее жизнь оборвалась из-за ранения, несовместимого с жизнью, вызванного ракетным ударом российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

В тот день писательница ужинала в ресторане "Ria Lounge" с делегацией колумбийских журналистов и писателей. В результате удара оккупантов женщина получила тяжелые ранения. Несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти.

Виктория Амелина: что известно о писательнице

Родилась во Львове 1 января 1986 года. В 14 лет эмигрировала в Канаду, однако вскоре вернулась в Украину.

Во время полномасштабного вторжения РФ писательница присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds, которая документирует военные преступления на освобожденных территориях Украины.

Является автором книг "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", "Хтось, Або Водяне Серце", "Дім для Дома" та "Е-е-есторії екскаватора Еки". Также заграницей должна выйти ее книга "War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War" .

Тексты писательницы публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский, английский и испанский языки. Также она основала Нью-Йоркский литературный Фестиваль в Донецкой области.

