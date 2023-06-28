С ними была также украинская писательница, она в критическом состоянии.

Среди пострадавших в результате ракетного удара россиян по кафе в Краматорске оказались трое граждан Колумбии, которые находились в Украине с журналисткой миссией. Об этом сообщает неправительственная организация Aguanta Ucrania.

Так, в момент российской атаки в кафе находились колумбийский политик Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад Фасиолинсе и журналист Каталина Гомес Анхель. Их сопровождала украинская писательница Виктория Амелина.

Колумбийцы уверяют, что они отделались легкими травмами, а вот сопровождавшая их украинка находится в критическом состоянии. Она получила тяжелую травму головы из-за падения перекрытий в помещении.

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"Это обычное место встречи международных корреспондентов и жителей в Краматорске. Мы собирали материал в этом и других городах Донбасса для движения "Поддержи Украину!" Мы хотели выразить солидарность Латинской Америки с народом Украины перед лицом варварского и незаконного российского вторжения", – говорится в заявлении колумбийцев.

Ракетный удар по Краматорску 27 июня – последние новости

По данным МВД, в настоящее время известно об 11 погибших в результате российского ракетного удара по кафе. Среди погибших трое детей. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили 56 человек, включая еще одного ребенка. В настоящее время спасатели продолжают работать на месте трагедии.

Примечателен тот факт, что российское Министерство обороны взяло на себя ответственность за этот ракетный удар. В своем дневном отчете ведомство отчиталось, что нанесли удар якобы по месту дислокации "командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ".

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