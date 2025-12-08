Татьяна Даниленко: Главная отдушина Андрея Билецкого сейчас - его подразделения

По словам Татьяны, он знает историю любой страны.

Жена командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, журналистка Татьяна Даниленко рассказала, как полномасштабная война изменила жизнь их семьи. Видео опубликовано в телеграмм-канале корпуса.

Билецкий по специальности - историк. По словам Татьяны, он знает историю любой страны: если разбудить его посреди ночи и спросить, он расскажет о политике, государственном устройстве или экономике.

"При этом, когда мы познакомились, он никогда не выезжал за границу. И я уговорила его ездить куда-то хотя бы раз в год. Каждый раз он был невероятно счастлив видеть мир собственными глазами", - вспоминает женщина.

Полномасштабная война все изменила. Вместо отдыха на побережье морей и океанов, семья проводит отпуска в прифронтовых городах: едет смотреть, что командир построил нового для своих подразделений - они сейчас самая главная его отдушина.

"Когда Андрей приезжает домой, то дети, собаки, коты - все на него набрасываются. После этого я могу его обнять. Каждый, кто сейчас на фронте знает, ради чего он там. Каждый воюет ради того, чтобы ему было куда вернуться", - говорит Татьяна Даниленко.

Это видео - часть рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса "Мы здесь чтобы жить". Кампания построена на историях военных и их семей, как им удается сочетать защиту Украины с заботой о близких и личным счастьем.

Все герои рекрутинговой кампании - добровольцы. Некогда гражданские мужчины и женщины, которые не планировали связывать свою жизнь с армией, но выбрали службу, чтобы у их детей был выбор - в каком городе жить, кем стать и какую профессию выбрать? Они на войне, чтобы воевать не пришлось следующим поколениям.

