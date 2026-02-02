'Не получится отсидеться': военный объяснил, почему нельзя затягивать с возвращением из СЗЧ

Не нужно ждать момента, когда можно получить судебный приговор и попасть за решетку в колонию.

За самовольное оставление части (далее СЗЧ - самовільне залишення частини) и отказ возобновить службу обязательно наступает ответственность в виде осуждения. В колонии за решеткой люди все переосмысливают и просятся вернуться обратно в войско.

Пока человек не осужден, он имеет возможность самостоятельно выбрать должность, на которой будет максимально эффективен на службе. Об этом сообщил военнослужащий рекрутингового центра 3 армейского корпуса с позывным "Тренер" во время интервью для "Армия TV".

Почему военные уходят в СЗЧ

В частности, он рассказал о наиболее частых причинах самовольного оставления воинских частей.

Видео дня

"Это может быть банальная ссора со своим командиром. Недовольство тем или иным решением командира. Это могут быть семейные обстоятельства. Долго не было отпуска, дома проблемы. Человек собрал вещи, поехал домой и его подали в СЗЧ. Может быть, что человек длительное время находится на лечении, переезжает из лечебного учреждения в другое лечебное учреждение, вовремя не подали документы, что он продолжает лечение, и его автоматически подали в СЗЧ", - рассказал "Тренер".

Также бывают случаи, когда бойцы месяцами пытаются перевестись в другое подразделение, но и им это не удается, потому что система, к большому сожалению, перевода не усовершенствована за эти годы.

По его словам, каждая история абсолютно индивидуальна. Он привел пример одного бойца, который сначала был в СЗЧ, но долго просил перевести его в штурмовое подразделение.

"Он попал уже в подразделение, прошел адаптацию, а у него уже был первый выход и человек просто в восторге от той атмосферы, которая царит в "Тройке". Это настоящее побратимство. Это ощущение, что ты не сам, тебя никто не бросит. Это ответственность. Он говорит: "У меня здесь появились лучшие друзья, которые могли быть в жизни". Я его понимаю, потому что я сам это почувствовал в 22-м году. И до сих пор я понимаю, что такое настоящее военное братство", – подчеркнул "Тренер".

Последствия для тех военных, которые не возвращаются из СЗЧ

Также "Тренер" рассказал, что работал начальником рекрутингового центра в Одессе. Тогда у меня в подчинении было пять областей.

"Я объехал все исправительные колонии в этих пяти областях, общался с частью тех военнослужащих, которые уже попали в исправительные колонии, находясь в СЗЧ. Они получили приговоры", - отметил он.

По его словам, он во время общения с теми бойцами, которые находились на ВСП (военная служба правопорядка), в резервных батальонах, всегда объяснял, что у них есть два пути, и что третьего не существует.

"Нет момента отсидеться, что кто-то забудет о тебе. Нет, такого нет! Придет время, тебе придется принимать решение или возвращаться в армию, защищать Украину, или получить приговор и идти в исправительную колонию. А для того, чтобы попасть в исправительную колонию, ты еще можешь от трех до шести месяцев находиться в СИЗО. А закон не позволяет из СИЗО, даже если человек имеет желание, забрать его. То есть он, когда получает приговор, только попадает в исправительную колонию. И за эти 3-6 месяцев человек многое переосмысливает", - подчеркнул "Тренер".

При этом, в таких условиях, когда проходило время, и лишенные свободы из СИЗО все переосмысливали, а потом звонили и просили их вернуть на военную службу.

"Извини, говорю, техническая процедура не позволяет этого. Когда ты будешь в исправительной колонии, наши рекрутеры придут, пообщаются с тобой. Если все окей, ты попадешь к нам в подразделение. Но говорю, я же предупреждал. Многие люди не верят этому. Не думают", - добавил он.

Как подчеркивает "Тренер", люди должны понять, что ответственность наступит обязательно. "Поэтому не нужно медлить, нужно сейчас искать подразделение, обращаться. Есть наш контакт-центр, он предоставляет консультации. Человек может хотя бы позвонить и расспросить, что, как и откуда. Дальше уже зависит от самого решения человека. Вот, если человек хочет попробовать прийти на собеседование, пожалуйста, рекрут-центры ни к чему тебя не обязывают", - отметил военный.

По его словам, человек может прийти в рекрут-центр, и если что-то не устроит, встать и уйти.

"Это твое решение. Мы ищем людей, которые по своей доброй воле присоединяются к лучшему подразделению. Никого не заставляем. Поэтому здесь решение за человеком", - пояснил он.

Вместе с тем, он общался с теми, кто уже попал в исправительные колонии. Эти люди меняли решение и хотели вернуться в армию.

Свое решение один осужденный объяснял таким образом: "Что такое 5-6 лет для меня, когда у меня же там дети растут? А вот знает ли кто-нибудь, что я сижу в колонии, да? А у меня там брат воюет, сосед воюет. У одноклассника там родители воюют, а у моего ребенка, получается, отец не хочет защищать Украину, а сидит в колонии. Вот какое отношение, какая жизнь будет, какое будущее у моих детей? Вот, а что будет с моей семьей вообще? Что будет с моей женой? Дождется ли она меня?".

В связи с подобными размышлениями, как отмечает "Тренер", люди переосмысливают ситуацию. "Но это уже слишком поздно. Из исправительной колонии ты можешь попасть только в штурмовики и там ты должен находиться год без отпуска", - отметил военный.

Пока нет осуждения, можно вернуться из СЗЧ и выбрать ту должность, где можно быть максимально эффективным, потому что после попадания в колонию такого права выбора не будет.

Проблема СЗЧ в Украине - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее лейтенант ВСУ Андрей Иванов с позывным "Прокурор" рассказал, что среди военных, которые самостоятельно покинули воинскую часть, то есть ушли в СЗЧ, есть много тех, кто хотел бы вернуться на военную службу. Он считает, что военные хотят вернуться из СЗЧ к "здравомыслящим командирам" и желают нормального отношения к ним.

При этом самовольное оставление части даже одного военного может повлиять на боеспособность всего подразделения, рассказал военный Третьего армейского корпуса Руслан с позывным "Тренер". Военный отметил, что нехватка личного состава может даже привести к прорыву линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: