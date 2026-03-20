В Корее нашли останки динозавра с камнями в желудке: ученые дали объяснение

Современная наука знает о динозаврах больше, чем вы можете себе представить. Но новые виды этих доисторических существ продолжают открывать. Как пишет Interesting Engineering, международная команда исследователей из Техасского университета и Корейского исследовательского центра динозавров официально представила миру новый вид – Doolysaurus huhmini.

Этот вид динозавра был обнаружен на острове Афаэ в Южной Корее. Это первый новый вид динозавра, описанный на территории страны за последние пятнадцать лет. А что самое важное – первая корейская окаменелость динозавра с полностью неповрежденным черепом.

По словам ученых, они нашли останки молодой особи, фактически детеныша, благодаря чему новый вид получил название Дулизавр – в честь популярного в Южной Корее мультипликационного персонажа динозаврика Дули.

Видео дня

Когда в 2023 году окаменелость впервые извлекли из почвы на острове Афаэ, она походила на самый обычный кусок серой породы, из которого торчали лишь несколько костей ног. Но как только плиту доставили в центр рентгеновской компьютерной томографии Техасского университета, камень буквально стал прозрачным.

"Когда мы впервые нашли этот образец, мы увидели сохранившиеся кости ног и некоторые позвонки. Мы не ожидали найти части черепа и столько других костей. Было немалое удивление, когда мы увидели, что было спрятано внутри глыбы", – рассказал руководитель исследовательской группы, постдокторант Школы геологических наук Джексона при Техасском университете Чонъюн Юн.

Микрокомпьютерная томография за несколько месяцев открыла то, на что при ручной очистке останков могли бы уйти десятилетия: почти полный скелет молодой особи.

На момент смерти динозаврик был размером с индейку – примерно двухлетнего возраста. Взрослые особи, вероятно, достигали вдвое больших размеров. Возрастной статус подтвердили микроскопическими маркерами роста на поперечном срезе бедренной кости.

Жил этот всеядный представитель среднего мелового периода примерно 113–94 миллиона лет назад. Животное еще активно росло и, вероятно, имело покрытие из мягких пушистых нитей, что придавало ему вид маленького ягненка.

"Я думаю, что это было бы довольно мило. Оно могло бы быть немного похожим на маленького ягненка", – сказала соавтор исследования Джулия Кларк, профессор Школы Джексона.

Несмотря на милый внешний вид, двуногий тескелозаврид был настоящим выносливым бойцом. В его грудной клетке ученые обнаружили десятки гастролитов – проглоченных камешков, которые помогали измельчать пищу. Это свидетельствует о том, что динозавр был всеядным: от доисторических папоротников и хрустящих насекомых до мелких животных.

Результаты исследования опубликованы в журнале Fossil Record 19 марта.

Другие публикации о динозаврах

Как писал УНИАН, анализ голени, найденной в Нью-Мексико, свидетельствует, что около 74 миллионов лет назад в Северной Америке существовал крупный тиранозавр, который мог быть предком Тираннозавра рекса. По оценкам ученых, этот динозавр весил около 4,7 тонны и является самым древним известным гигантским тиранозавридом в регионе.

Также мы рассказывали, что в Китае строители наткнулись на останки огромного существа длиной 28 метров. По оценкам, эти останки пролежали в земле 147 миллионов лет – со времен динозавров.

Вас также могут заинтересовать новости: