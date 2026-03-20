Мужчины нашли брошенный Boeing 737 и не поверили, что внутри

Самолет находится недалеко от оживленной автомагистрали в Индии.

Группа мужчин наткнулась на нечто, что выглядело как заброшенный Boeing 737. Снаружи он выглядел довольно запущенным, но когда группа людей зашла внутрь, то не поверила своим глазам.

О необычной находке авторов канала Horsepower Cartel рассказывает Supercar Blondie. Отмечается, что самолет стоит в Хополе, недалеко от Мумбаи в Индии. Борт находится неподалеку от оживленной автомагистрали.

На первый взгляд, этот Boeing 737 как будто просто бросили на произвол судьбы. Однако его превратили в туристическую достопримечательность. На борт самолета может подняться каждый желающий – правда, за символическую цену примерно в 100 рупий, что чуть больше 1 доллара. Более того, самолет используют для проведения мероприятий, в частности свадеб и т. п.

Видео дня

Некоторые детали самолета были проданы или демонтированы. Однако его конструкция сохранилась. Учитывая, что Boeing 737 является самым популярным коммерческим самолетом в мире, увидеть его припаркованным вот так, вдали от любой взлетно-посадочной полосы, уже кажется странным. Не говоря уже о том, чтобы попасть в салон.

Как выглядит заброшенный самолет изнутри

Салон этого гиганта словно застрял в прошлом. Хотя авторы видео ожидали, что там все будет разобрано, борт был в довольно хорошем состоянии.

"Сиденья стояли на своих местах, планировка была привычной, и даже кожа не потеряла свою форму полностью. Он не новенький, но и далеко не разрушен. Снаружи краска выцвела, металл изношен, а некогда яркая полоса вдоль фюзеляжа со временем потускнела. Однако внутри казалось, будто часы остановились на полпути своей жизни. Это придает всему опыту несколько сюрреалистический оттенок", – рассказывается в материале.

Для поклонников авиации или просто обычных туристов это не столько исследование чего-то заброшенного, сколько возможность окунуться в момент, который остался в прошлом.

Неожиданные находки

Вас также могут заинтересовать новости: