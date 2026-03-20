Сильная магнитная буря накрыла Землю: ученые сообщили, когда станет легче (график)

Сегодня на Земле ожидается магнитная буря уровня G3.

19 марта на Земле началась сильная магнитная буря, и сегодня она продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, в период с 16 по 18 марта на Солнце произошло несколько корональных выбросов массы, которые сейчас бью по нашей планете.

Из-за их относительно быстрого и последовательного появления эти выбросы могут сливаться по пути, что приведет к сильному комбинированному воздействию.

По прогнозу, 20 и 21 марта ожидаются магнитные бури уровня G3 - сильные.

Ожидается, что 21-22 марта ситуация ненадолго стабилизируется и магнитное поле успокоится. Однако в конце недели последует высокоскоростной поток из корональной дыры, что приведет к новой магнитной буре, но уже умеренной - уровня G2.

Магнитные бури уровня G3 - чем опасны и как защититься

Магнитные бури уровня G3 считаются сильными и могут заметно влиять на самочувствие людей и работу техники. В такие дни чаще возникают головные боли, скачки давления, усталость и раздражительность. Также возможны сбои в навигации, связи и энергосистемах. Чтобы снизить влияние, важно больше отдыхать, пить воду, избегать стресса и перегрузок, а метеочувствительным людям – следить за давлением и режимом сна.

