'Хотят нормального отношения': лейтенант ВСУ рассказал, как вернуть из СЗЧ мужчин

Лейтенант Андрей Иванов считает, что военных, которые хотят вернуться из СЗЧ, хватит, чтобы заполнить все подразделения обеспечения в новых корпусах.

Среди военных, которые самостоятельно покинули воинскую часть, то есть ушли в СЗЧ, есть много тех, кто хотел бы вернуться на военную службу, высказал мнение в интервью Radio NV командир воинской части в 17-м армейском корпусе, лейтенант ВСУ Андрей Иванов с позывным Прокурор.

Иванов считает, что военные хотят вернуться из СЗЧ к "здравомыслящим командирам" и желают нормального отношения к ним.

"Сегодня меня очень интересует та прослойка ребят, та прослойка людей, которые хотят вернуться, и их невероятно много. И все очень индивидуально. Люди хотят возвращаться сегодня к здравомыслящим командирам прежде всего. И неважно – это штурмовые подразделения или подразделения обеспечения. Они хотят просто нормального отношения", – считает лейтенант ВСУ.

По мнению Иванова, военных, которые хотят вернуться из СЗЧ, хватит, чтобы заполнить все подразделения обеспечения в новых корпусах.

"Точно могу сказать, что заполнить сегодня все подразделения обеспечения в новых корпусах можно за счет тех людей, которые из СЗЧ готовы вернуться", - подчеркнул Иванов.

По его мнению, в СЗЧ преимущественно идут военные, которые, имея физические недостатки, не успели пройти ВЛК и оказались в боевых бригадах.

Примечательно, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров привел данные, что в розыске за нарушение правил воинского учета в настоящее время находятся около двух миллионов украинцев, а также еще около 200 тысяч пребывают в СЗЧ.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, военных, возвращающихся из СЗЧ, в первую очередь отправляют в те подразделения, которые находятся в самых горячих точках фронта. Сырский объяснил, что это связано с необходимостью в первую очередь комплектовать те части, которые выполняют задачи на самых горячих участках фронта. Однако, по словам главнокомандующего ВСУ, таким военным дорога открыта не "только" в десантно-штурмовые и штурмовые войска. Если военный самостоятельно возвращается, он может перейти в другую воинскую часть.

Также мы писали, что военные 47 отдельной механизированной бригады "Магура" поделились, что военные, которые возвращаются из СЗЧ, почти всегда рассказывают о плохом командовании. Однако, как они отмечают, потом выясняется, что причиной такого отношения к ним командования является употребление алкоголя или другие нарушения. В то же время, военные признают, что люди выгорают, а также хотят увидеться с близкими, тогда как отпуск им руководство не дает и поэтому они уходят в СЗЧ.

