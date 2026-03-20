20 марта 2026 года наступает весеннее равноденствие, богатое народными обычаями.

Дата двадцатого марта является в каком-то роде переломной, поскольку считается днем начала астрономической весны в северном полушарии. Именно с этого числа наступает заметное потепление и распускаются первоцветы. Верующие в 20 марта чествуют покровительницу женского счастья, а по народным верованиям запрещено сплетничать.

Какой сегодня праздник в Украине

20 марта во всем северном полушарии Земли наступает весеннее равноденствие 2026, когда ночь и день длятся по двенадцать часов. А уже со следующего числа дни начнут удлиняться.

Хоть это астрономическое событие, но в народе отмечается именно как праздник - сегодня в Украине принято петь веснянки, разводить костры и выпекать печенья в форме птиц. Все эти действия призваны "поторопить" весну и призвать солнце.

Какой сегодня праздник церковный

По новоцерковному стилю в православии вспоминается святая Фотиния (Светлана) Римская. В Библии она упоминается как женщина, которая дала Иисусу напиться водой из колодца. Ей молятся о женском счастье, крепком браке и хорошем материнстве. Особенно важно помнить о том, какой сегодня церковный праздник, девушкам по имени Светлана - они могут попросить личного покровительства у святой тезки.

Какой сегодня праздник в мире

Сегодняшнее число посвящается дому, в котором мы все живем - это Международный день Земли. Он установлен с целью напомнить человечеству, что мы несем коллективную ответственность за будущее планеты и за то, что мы оставим потомкам.

Ещё один праздник 20 марта - это День счастья. Событие придумано, чтобы призвать людей ценить свои счастливые моменты и не откладывать поводы радовать себя приятными мелочами.

Есть еще многие другие всемирные праздники сегодня, в числе которых День французского языка, День воробья, День жаб, День астрологии, День восстановления дикой природы и День детского театра.

Какой сегодня праздник народный

Приметы погоды о сегодняшней дате говорят следующее:

тучи плывут высоко и медленно - к погожим дням;

жаворонки прилетели - грядет большое потепление;

если появились мухи и комары, то морозных ночей больше не будет;

прошел дождь - год будет урожайным на пшеницу.

Вспоминая библейскую притчу о святой Светлане, 20 марта наши предки святили колодцы. Водой из них кропили дом и хлев, а девушки умывались для красоты и благополучия. С этой даты начинали собирать березовый сок. Кроме того, в день весеннего равноденствия также вспоминали умерших родных за ужином, оставляя для них миску с кашей.

Что нельзя делать сегодня

Люди, которые привыкли много сплетничать и обсуждать знакомых за спиной, сами будут иметь проблемы в личной жизни. Поэтому от таких действий 20 марта лучше воздержаться. Также не подходит сегодня праздник для работы в огороде и посадки растений - они не приживутся.

