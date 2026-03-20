Успехи ВСУ на юге поставили российскую армию перед противоречивыми дилеммами, - ISW

Россия неспособна даже добиться тактических успехов для захвата выгодных стартовых позиций для весенне-летнего наступления на "пояс крепостей" Украины.

Недавние успехи Украины на Александровском направлении поставили российское военное командование перед противоречивыми тактическими и оперативными дилеммами на поле боя. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, украинский военный наблюдатель Константин Машовец оценил, что у российских сил недостаточно мощи для одновременного захвата Орехова на западе Запорожской области и продвижения к Запорожью с юга в рамках одного наступления.

Машовец также оценил, что российским войскам, вероятно, придется перебрасывать подкрепления с Херсонского направления для наступления в Запорожской области, учитывая попытки российских войск одновременно проводить наступательные операции против Крепостного пояса, Добропилля, Купянска и создать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях.

При этом ранее он отмечал, что наступление России на Добропилля вынудит российские войска перенаправить ресурсы с операций против Крепостного пояса Украины на значительное усиление своих войск в этом районе. При этом он считает, что РФ не сможет использовать мобилизацию для такого усиления, поскольку у российских войск нет времени на подготовку новобранцев к летнему наступлению.

Как отмечают аналитики ISW, такие конкурирующие дилеммы, которые Украина поставила перед российским военным командованием, очевидно, нарушили подготовку России к весенне-летнему наступлению 2026 года.

Так, Машовец заявил, пока не наблюдается передислокации российских войск к западу и югу от Орехова, которые потребовались бы российским войскам для проведения крупной операции против Запорожья весной или летом 2026 года.

Также представитель украинской бригады, действующей в направлении Краматорска (Константиновки), сообщил, что интенсивность российских атак в этом направлении относительно низка и ВСУ не наблюдали большого скопления российской тяжелой техники в направлении Краматорска, что было бы показателем подготовки российского наступления.

"Неспособность России даже добиться тактических успехов для захвата выгодных стартовых позиций в тактическом районе Константиновка-Дружковка для ожидаемого весенне-летнего наступления 2026 года на "пояс крепостей" Украины напрямую подрывает способность России достичь значительных успехов в рамках планируемого наступления", - утверждают в ISW.

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, также отметил, что первые волны анонсированного весеннего наступления россиян провалились. Однако, по его словам, активизация боевых действий все равно будет происходить, возможны точечные продвижения врага, ведь он сохраняет свой потенциал.

Тем временем спикер Сил обороны Юга Владислав Волошинотмечает, что российские войска не демонстрируют намерений сокращать интенсивность боевых действий на южном направлении и активно восполняют потери в личном составе и технике.

