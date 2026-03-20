Какой вкус не различать кошки: ответ вас точно удивит

Кошки способны различать кислый, горький, соленый и умами.

У кошек острый слух, зрение, адаптированное к движению и темноте, и очень чувствительное обоняние. Однако вкусовое восприятие у кошек гораздо менее развито, чем у людей, собак и некоторых других животных. Как пишет портал thesprucepets.com, как ни удивительно, кошки практически не способны ощущать сладкий вкус, но обладают большей способностью различать горький.

Вкусовое восприятие у кошек

Кошки – облигатные хищники, то есть они должны питаться продуктами животного происхождения, чтобы выжить. Их вкусовые рецепторы, возможно, эволюционировали, чтобы соответствовать их пищевым потребностям. Поскольку кошкам не нужны углеводы в рационе, им нет необходимости различать сладкий вкус.

У кошек гораздо меньше вкусовых рецепторов, чем у людей и даже собак. У человека около 9000 вкусовых рецепторов, а у собак – всего около 1700. При этом у кошек их всего около 470. Считается, что вкусовые рецепторы кошек похожи на человеческие; они способны различать кислый, горький, соленый и умами (пикантный или даже мясной вкус). При этом хотя вкусовые рецепторы кошек технически могут немного различать сладость, как и у людей, у них отсутствует рецептор сладости, который позволяет их мозгу распознавать сладкий вкус.

Видео дня

Что касается горького вкуса, у кошек, похоже, есть преимущество. Хотя у них такое же количество рецепторов горького вкуса, как и у людей, семь из них крайне хорошо развиты. Эта дополнительная способность ощущать горечь может помочь кошкам избегать токсинов в окружающей среде, многие из которых имеют горький вкус.<

Вкусы, которые кошки не могут ощущать

Научно доказано, что кошки не ощущают сладость так, как люди и собаки, потому что у них отсутствует важный ген вкусовых рецепторов, который позволяет мозгу распознавать сладкий вкус.

Вкусовые рецепторы – это белки в клетках вкусовых сосочков, которые позволяют мозгу распознавать определенные вкусы. В исследовании, опубликованном в 2006 году, ученые установили, что у кошек, по-видимому, есть только один из двух известных вкусовых рецепторов, которые обнаруживают сладость. Это значит, что кошки могут ощущать сладость в очень высоких концентрациях, но они не способны в полной мере чувствовать её так, как это делают люди и многие другие млекопитающие.

Предпочитаемые продукты

Как правило, кошки любят мясо и другие продукты животного происхождения. Многие кошки с удовольствием перекусывают другими видами пищи и могут попытаться съесть ваши сладкие лакомства. В таких случаях, скорее всего, кошка пробует на вкус жир и испытывает к нему тягу.

Вас также могут заинтересовать новости: