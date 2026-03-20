В Иране США жгут запасы оружия быстрее, чем готовы признаться даже самим себе, – аналитик

Если вдруг США сейчас придется вступить в еще одну войну, американцы будут вынуждены экономить каждую ракету.

В войне с Ираном США истощают свои запасы высокоточного оружия с такой скоростью, что оборонная промышленность и близко не успевает их пополнять. Это может повлиять на стратегические решения Вашингтона в случае, если одновременно разгорятся несколько конфликтов в разных регионах мира. Об этом на страницах издания 19fortyfive пишет профессор международных отношений колледжа Макалестер и аналитик Эндрю Летем, оценивая темпы использования крылатых ракет Tomahawk.

По словам эксперта, последние операции США на Ближнем Востоке демонстрируют эффективность таких ударов: цели поражаются, а политический сигнал достигает адресатов. В то же время, как отмечает автор, за пределами публичного обсуждения остается ключевая проблема – скорость истощения запасов этих ракет.

"Ракеты не так просто заменить. Этот факт обычно остается на втором плане, пока операции не затягиваются или не накладываются друг на друга", – отмечает он.

Аналитик объясняет, что крылатые ракеты Tomahawk давно перестали быть нишевым инструментом и стали базовым элементом американской военной стратегии. Их активно применяют в различных конфликтах. Однако такая универсальность имеет обратную сторону: запасы расходуются быстрее, чем восстанавливаются.

Особое внимание Летем уделяет производственным ограничениям. Основной подрядчик – Raytheon – не способен резко нарастить выпуск из-за зависимости от узкоспециализированных компонентов, дефицита квалифицированных кадров и проблем в цепочках поставок. Как подчеркивает автор, даже при увеличении финансирования производство "не взлетает мгновенно, а растет медленно и постепенно".

В этом контексте эксперт обращает внимание на структурное несоответствие между глобальными амбициями США и возможностями их оборонной промышленности. Американская армия рассчитана на ведение боевых действий одновременно в нескольких театрах, однако ресурсная база не успевает за таким темпом. Это становится особенно критичным в случае потенциального конфликта с Китаем, где требуется массированное применение дальнобойных средств поражения.

"Темпы использования и темпы пополнения запасов не согласованы между собой", – констатирует Летем. По его словам, в случае обострения ситуации это перестанет быть чисто технической проблемой и начнет непосредственно влиять на выбор целей: какие объекты атаковать, а какие придется оставить без внимания.

В итоге, как считает аналитик, США могут оказаться перед сложным выбором распределения ресурсов между различными регионами. Ракеты, использованные на одном театре военных действий, не будут доступны на другом, а восстановление запасов может длиться годами. Это означает, что стратегическое планирование должно учитывать не только военные возможности, но и реальные ограничения промышленности.

Летем заключает, что проблема не решается быстрыми решениями.

"Когда запасы перестают быть фоновым фактором, они начинают определять, что именно можно сделать, а что – нет", – подчеркивает он.

Война в Персидском заливе: оружие

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно заявляли, что из-за политики Джо Байдена американские запасы оружия истощены, а это затрудняет ведение войны с Ираном. В частности , Трамп утверждал, что Байден "отдал все" Зеленскому, и якобы из-за этого американцам не хватает оружия для войны.

В ответ на эти упреки президент Владимир Зеленский заявил, что странам Ближнего Востока и США сейчас нужны прежде всего дроны-перехватчики для борьбы с "шахидами". А такое оружие американцы Украине никогда не давали. Он также сравнил объемы использования ракет Patriot: страны Ближнего Востока применили их более 800 за первые 24–36 часов, то есть больше, чем Украина получила за все время войны.

